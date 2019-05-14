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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/05         10:00     Sanayi üretimi – Mart 15/05         10:00     İşsizlik – Şubat 15/05        ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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14/05         10:00     Sanayi üretimi – Mart
15/05         10:00     İşsizlik – Şubat
15/05         11:00     Bütçe dengesi – Nisan
16/05         14:30     TCMB beklenti anketi
21/05         10:00     Tüketici güven endeksi – Mayıs
21/05         17:30     Merkezi yönetim borç stoku – Nisan
23/05         10:00     Kapasite kullanım oranı – Mayıs
23/05         10:00     Reel kesim güven endeksi – Mayıs
28/05         10:00     Ekonomik güven endeksi – Mayıs
31/05         10:00     GSYH - 1. Çeyrek
31/05         10:00     Giriş çıkış yapanlar – Nisan
31/05         10:00     Dış ticaret açığı - Nisan
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DÜNYA                      TSİ
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14 MAYIS SALI
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ALMANYA                           09:00     TÜFE MoM
ALMANYA                           09:00     TÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK           11:30     Ortalama Haftalık Kazançlar 3M/YoY
BİRLEŞİK KRALLIK           11:30     ILO İşsizlik Oranı 3Mths
BİRLEŞİK KRALLIK           11:30     İşgücü Değişimi 3M/3M
EURO BÖLGESİ                  12:00     Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ                  12:00     Sanayi Üretimi YoY
ALMANYA                           12:00     ZEW Anketi (Mevcut Durum)
ALMANYA                           12:00     ZEW Anketi (Beklentiler)
EURO BÖLGESİ                  12:00     ZEW Anketi (Beklentiler)
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15 MAYIS ÇARŞAMBA
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ÇİN                                        05:00     Sanayi Üretimi YoY
ÇİN                                        05:00     Perakende Satışlar YoY
ALMANYA                              09:00     GDP QoQ
ALMANYA                              09:00     GDP YoY
FRANSA                                 09:45     TÜFE MoM
FRANSA                                 09:45     TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ                    12:00     GDP QoQ
EURO BÖLGESİ                    12:00     GDP YoY
ABD                                        14:00     MBA Mortgage Başvuruları
ABD                                        15:30     Perakende Satışlar MoM
ABD                                        15:30     Empire İmalat Endeksi
ABD                                        16:15     Sanayi Üretimi MoM
ABD                                        16:15     İmalat Üretimi
ABD                                        16:15     Kapasite Kullanımı
ABD                                        17:00     İş Stokları
ABD                                        17:30     DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                                        17:30     DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                                        17:30     DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                                        17:30     DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                                        17:30     DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                                        17:30     DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                                        17:30     DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                                        17:30     DOE Distillate Ongorulen Talep
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16 MAYIS PERŞEMBE
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JAPONYA                            02:50     Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                            02:50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                            02:50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                            02:50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA                            02:50     ÜFE YoY
JAPONYA                            02:50     ÜFE MoM
FRANSA                              08:30     ILO İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ                 12:00     Ticaret Dengesi
ABD                                      15:30     Konut Başlangıçları
ABD                                      15:30     Konut Başlangıçları MoM
ABD                                      15:30     İnşaat İzinleri
ABD                                      15:30     İnşaat İzinleri MoM
ABD                                      15:30     Philadelphia Fed Endeksi
ABD                                      15:30     Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                                      15:30     Devam Eden Başvurular
ABD                                      17:30     EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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17 MAYIS CUMA
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EURO BÖLGESİ                 12:00     Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ                 12:00     TÜFE MoM
EURO BÖLGESİ                 12:00     TÜFE YoY
ABD                                      17:00     Öncü Göstergeler
ABD                                      17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
 

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