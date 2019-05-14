TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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14/05 10:00 Sanayi üretimi – Mart
15/05 10:00 İşsizlik – Şubat
15/05 11:00 Bütçe dengesi – Nisan
16/05 14:30 TCMB beklenti anketi
21/05 10:00 Tüketici güven endeksi – Mayıs
21/05 17:30 Merkezi yönetim borç stoku – Nisan
23/05 10:00 Kapasite kullanım oranı – Mayıs
23/05 10:00 Reel kesim güven endeksi – Mayıs
28/05 10:00 Ekonomik güven endeksi – Mayıs
31/05 10:00 GSYH - 1. Çeyrek
31/05 10:00 Giriş çıkış yapanlar – Nisan
31/05 10:00 Dış ticaret açığı - Nisan
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DÜNYA TSİ
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14 MAYIS SALI
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ALMANYA 09:00 TÜFE MoM
ALMANYA 09:00 TÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Ortalama Haftalık Kazançlar 3M/YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 ILO İşsizlik Oranı 3Mths
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 İşgücü Değişimi 3M/3M
EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Sanayi Üretimi YoY
ALMANYA 12:00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)
ALMANYA 12:00 ZEW Anketi (Beklentiler)
EURO BÖLGESİ 12:00 ZEW Anketi (Beklentiler)
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15 MAYIS ÇARŞAMBA
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ÇİN 05:00 Sanayi Üretimi YoY
ÇİN 05:00 Perakende Satışlar YoY
ALMANYA 09:00 GDP QoQ
ALMANYA 09:00 GDP YoY
FRANSA 09:45 TÜFE MoM
FRANSA 09:45 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 GDP QoQ
EURO BÖLGESİ 12:00 GDP YoY
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15:30 Perakende Satışlar MoM
ABD 15:30 Empire İmalat Endeksi
ABD 16:15 Sanayi Üretimi MoM
ABD 16:15 İmalat Üretimi
ABD 16:15 Kapasite Kullanımı
ABD 17:00 İş Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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16 MAYIS PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 02:50 ÜFE YoY
JAPONYA 02:50 ÜFE MoM
FRANSA 08:30 ILO İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ 12:00 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Konut Başlangıçları
ABD 15:30 Konut Başlangıçları MoM
ABD 15:30 İnşaat İzinleri
ABD 15:30 İnşaat İzinleri MoM
ABD 15:30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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17 MAYIS CUMA
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EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE YoY
ABD 17:00 Öncü Göstergeler
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
TÜRKİYE