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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/05         17:30     Hazine nakit dengesi - Nisan 13/05         10:00     Cari denge - Mart 14/05        ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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08/05         17:30     Hazine nakit dengesi - Nisan
13/05         10:00     Cari denge - Mart
14/05         10:00     Sanayi üretimi - Mart
15/05         10:00     İşsizlik - Şubat
15/05         11:00     Bütçe dengesi - Nisan
16/05         14:30     TCMB beklenti anketi
21/05         10:00     Tüketici güven endeksi - Mayıs
21/05         17:30     Merkezi yönetim borç stoku - Nisan
23/05         10:00     Kapasite kullanım oranı - Mayıs
23/05         10:00     Reel kesim güven endeksi - Mayıs
28/05         10:00     Ekonomik güven endeksi - Mayıs
31/05         10:00     GSYH - 1. Çeyrek
31/05         10:00     Giriş çıkış yapanlar - Nisan
31/05         10:00     Dış ticaret açığı - Nisan
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DÜNYA                      TSİ
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7 MAYIS SALI
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JAPONYA                03:30 İmalat PMI
ALMANYA                09:00 Fabrika Sparişleri MoM
ALMANYA                09:00 Fabrika Siparişleri YoY
FRANSA                   09:45 Ticaret Dengesi
ALMANYA                10:30 İnşaat PMI
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8 MAYIS ÇARŞAMBA

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JAPONYA     03:30 Bileşik PMI
JAPONYA     03:30 Servis PMI
ALMANYA     09:00 Sanayi Üretimi MoM
ALMANYA     09:00 Sanayi Üretimi YoY
ABD               14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD               17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD               17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD               17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD               17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD               17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD               17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD               17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD               17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ÇİN                          Ticaret Dengesi
ÇİN                           İhracat YoY
ÇİN                           İthalat YoY
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9 MAYIS PERŞEMBE

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ÇİN                 04:30 TÜFE YoY
ÇİN                 04:30 ÜFE YoY
JAPONYA       08:00 Tüketici Güven Endeksi
ABD                15:30 ÜFE MoM
ABD                15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                15:30 Çekirdek ÜFE MoM
ABD                15:30 Devam Eden Başvurular
ABD                15:30 Çekirdek ÜFE MoM
ABD                15:30 ÜFE YoY
ABD                15:30 Ticaret Dengesi
ABD                15:30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD                17:00 Toptan Satış Stokları MoM
ABD                17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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10 MAYIS CUMA

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JAPONYA     02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY
JAPONYA     02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA     02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA     02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA     02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA     09:00 Ticaret Dengesi
ALMANYA     09:00 İhracat MoM
ALMANYA     09:00 İthalat MoM
FRANSA         09:45 Sanayi Üretimi MoM
FRANSA         09:45 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA         09:45 İmalat Üretimi MoM
FRANSA         09:45 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE    11:30 GDP (MoM)
İNGİLTERE     11:30 GDP QoQ
İNGİLTERE     11:30 GDP YoY
İNGİLTERE     11:30 Özel Tüketim QoQ
İNGİLTERE     11:30 Kamu Harcamaları QoQ
İNGİLTERE     11:30 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ
İNGİLTERE     11:30 İhracat QoQ
İNGİLTERE     11:30 İthalat QoQ
İNGİLTERE     11:30 Toplam İş Yatırımları QoQ
İNGİLTERE     11:30 Toplam İş Yatırımları YoY
İNGİLTERE     11:30 Sanayi Üretimi MoM
İNGİLTERE     11:30 Sanayi Üretimi YoY
İNGİLTERE     11:30 İmalat Üretimi MoM
İNGİLTERE     11:30 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE     11:30 Ticaret Dengesi
İNGİLTERE     11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM
İNGİLTERE     11:30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M
ABD                15:30 TÜFE MoM
ABD                15:30 Çekirdek TÜFE MoM
ABD                15:30 TÜFE YoY
ABD                15:30 Çekirdek TÜFE YoY

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