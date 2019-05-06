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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/05         17:30     Hazine nakit dengesi - Nisan 13/05         10:00     Cari denge - Mart 14/05         10:00     Sanayi...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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08/05         17:30     Hazine nakit dengesi - Nisan
13/05         10:00     Cari denge - Mart
14/05         10:00     Sanayi üretimi - Mart
15/05         10:00     İşsizlik - Şubat
15/05         11:00     Bütçe dengesi - Nisan
16/05         14:30     TCMB beklenti anketi
21/05         10:00     Tüketici güven endeksi - Mayıs
21/05         17:30     Merkezi yönetim borç stoku - Nisan
23/05         10:00     Kapasite kullanım oranı - Mayıs
23/05         10:00     Reel kesim güven endeksi - Mayıs
28/05         10:00     Ekonomik güven endeksi - Mayıs
31/05         10:00     GSYH - 1. Çeyrek
31/05         10:00     Giriş çıkış yapanlar - Nisan
31/05         10:00     Dış ticaret açığı - Nisan
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DÜNYA                      TSİ

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6 MAYIS PAZARTESİ

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ÇİN                         04:45 Bileşik PMI 
ÇİN                         04:45 Servis PMI 
FRANSA                 10:50 Servis PMI 
FRANSA                 10:50 Bileşik PMI 
ALMANYA               10:55 Servis PMI 
ALMANYA               10:55 Bileşik PMI 
EURO BÖLGESİ     11:00 Servis PMI 
EURO BÖLGESİ     11:00 Bileşik PMI 
EURO BÖLGESİ     12:00 Perakende Satışlar MoM 
EURO BÖLGESİ     12:00 Perakende Satışlar YoY 
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7 MAYIS SALI

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JAPONYA                03:30 İmalat PMI 
ALMANYA                09:00 Fabrika Sparişleri MoM 
ALMANYA                09:00 Fabrika Siparişleri YoY 
FRANSA                   09:45 Ticaret Dengesi 
ALMANYA                10:30 İnşaat PMI
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8 MAYIS ÇARŞAMBA

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JAPONYA     03:30 Bileşik PMI 
JAPONYA     03:30 Servis PMI 
ALMANYA     09:00 Sanayi Üretimi MoM 
ALMANYA     09:00 Sanayi Üretimi YoY 
ABD               14:00 MBA Mortgage Başvuruları 
ABD               17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları 
ABD               17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları 
ABD               17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları 
ABD               17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları 
ABD               17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı 
ABD               17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep 
ABD               17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep 
ABD               17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep 
ÇİN                          Ticaret Dengesi 
ÇİN                           İhracat YoY 
ÇİN                           İthalat YoY
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9 MAYIS PERŞEMBE

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ÇİN                 04:30 TÜFE YoY 
ÇİN                 04:30 ÜFE YoY 
JAPONYA       08:00 Tüketici Güven Endeksi 
ABD                15:30 ÜFE MoM 
ABD                15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 
ABD                15:30 Çekirdek ÜFE MoM 
ABD                15:30 Devam Eden Başvurular 
ABD                15:30 Çekirdek ÜFE MoM 
ABD                15:30 ÜFE YoY 
ABD                15:30 Ticaret Dengesi 
ABD                15:30 Çekirdek ÜFE YoY 
ABD                17:00 Toptan Satış Stokları MoM 
ABD                17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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10 MAYIS CUMA

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JAPONYA     02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY 
JAPONYA     02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA     02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 
JAPONYA     02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 
JAPONYA     02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 
ALMANYA     09:00 Ticaret Dengesi 
ALMANYA     09:00 İhracat MoM 
ALMANYA     09:00 İthalat MoM 
FRANSA         09:45 Sanayi Üretimi MoM 
FRANSA         09:45 Sanayi Üretimi YoY 
FRANSA         09:45 İmalat Üretimi MoM 
FRANSA         09:45 İmalat Üretimi YoY 
İNGİLTERE    11:30 GDP (MoM) 
İNGİLTERE     11:30 GDP QoQ 
İNGİLTERE     11:30 GDP YoY 
İNGİLTERE     11:30 Özel Tüketim QoQ 
İNGİLTERE     11:30 Kamu Harcamaları QoQ 
İNGİLTERE     11:30 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ 
İNGİLTERE     11:30 İhracat QoQ 
İNGİLTERE     11:30 İthalat QoQ 
İNGİLTERE     11:30 Toplam İş Yatırımları QoQ 
İNGİLTERE     11:30 Toplam İş Yatırımları YoY 
İNGİLTERE     11:30 Sanayi Üretimi MoM 
İNGİLTERE     11:30 Sanayi Üretimi YoY 
İNGİLTERE     11:30 İmalat Üretimi MoM 
İNGİLTERE     11:30 İmalat Üretimi YoY 
İNGİLTERE     11:30 Ticaret Dengesi 
İNGİLTERE     11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM 
İNGİLTERE     11:30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M 
ABD                15:30 TÜFE MoM 
ABD                15:30 Çekirdek TÜFE MoM 
ABD                15:30 TÜFE YoY 
ABD                15:30 Çekirdek TÜFE YoY

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