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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/05         10:00     TÜFE 03/05         10:00     ÜFE 08/05         17:30     Hazine...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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03/05         10:00     TÜFE

03/05         10:00     ÜFE

08/05         17:30     Hazine nakit dengesi - Nisan

13/05         10:00     Cari denge - Mart

14/05         10:00     Sanayi üretimi - Mart

15/05         10:00     İşsizlik - Şubat

15/05         11:00     Bütçe dengesi - Nisan

16/05         14:30     TCMB beklenti anketi

21/05         10:00     Tüketici güven endeksi - Mayıs

21/05         17:30     Merkezi yönetim borç stoku - Nisan

23/05         10:00     Kapasite kullanım oranı - Mayıs

23/05         10:00     Reel kesim güven endeksi - Mayıs

28/05         10:00     Ekonomik güven endeksi - Mayıs

31/05         10:00     GSYH - 1. Çeyrek

31/05         10:00     Giriş çıkış yapanlar - Nisan

31/05         10:00     Dış ticaret açığı - Nisan

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DÜNYA                                TSİ

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3 MAYIS CUMA

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İNGİLTERE                          11:30                     Servis PMI

İNGİLTERE                          11:30                     Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ                 12:00                     ÜFE MoM

EURO BÖLGESİ                 12:00                     ÜFE YoY

EURO BÖLGESİ                 12:00                     Çekirdek TÜFE YoY

ABD                                      15:30                     Ticaret Dengesi

ABD                                      15:30                     Toptan Satış Stokları MoM

ABD                                      15:30                     Perakende Satış Stokları MoM

ABD                                      15:30                     Tarımdışı İstihdam Değişimi

ABD                                      15:30                     Özel Sektör İstihdam Değişimi

ABD                                      15:30                     İmalat Sektörü İstihdam Değişimi

ABD                                      15:30                     İşsizlik Oranı

ABD                                      15:30                     Ortalama Saatlik Kazançlar MoM

ABD                                      15:30                     Ortalama Saatlik Kazançlar YoY

ABD                                      15:30                     İşgücüne Katılım Oranı

ABD                                      16:45                     Servis PMI

ABD                                      16:45                     Bileşik PMI

ABD                                      17:00                     ISM İmalat Dışı Endeks

 

 

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