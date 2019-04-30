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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/04         10:00     Turizm gelirleri 30/04         10:00     Dış ticaret açığı 30/04         11:00    ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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30/04         10:00     Turizm gelirleri
30/04         10:00     Dış ticaret açığı
30/04         11:00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                      TSİ
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30 NİSAN SALI
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İNGİLTERE                          02:01                     GfK Tüketici Güveni
ÇİN                                        04:00                     Bileşik PMI
ÇİN                                        04:00                     İmalat Dışı PMI
ÇİN                                        04:00                     İmalat PMI
FRANSA                              08:30                     GDP QoQ
FRANSA                              08:30                     GDP YoY
ALMANYA                           09:00                     GfK Tüketici Güveni
FRANSA                              09:45                     ÜFE MoM
FRANSA                              09:45                     ÜFE YoY
FRANSA                              09:45                     Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA                              09:45                     Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA                              09:45                     TÜFE MoM
FRANSA                              09:45                     TÜFE YoY
ALMANYA                          10:55                     İşsizlikteki Değişim
ALMANYA                          10:55                     İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ                 12:00                     İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ                 12:00                     GDP QoQ
EURO BÖLGESİ                 12:00                     GDP YoY
ALMANYA                          15:00                     TÜFE MoM
ALMANYA                          15:00                     TÜFE YoY
ABD                                      17:00                     Bekleyen Konut Satışları
ABD                                      17:00                     Conf. Board Tüketici Güveni
ABD                                      17:00                     Bekleyen Konut Satışları YoY
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1 MAYIS ÇARŞAMBA
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JAPONYA                            03:30                     İmalat PMI
İNGİLTERE                          11:30                     İmalat PMI
ABD                                      14:00                     MBA Mortgage Başvuruları
ABD                                      15:15                     ADP İstihdam Değişimi
ABD                                      16:45                     İmalat PMI
ABD                                      17:00                     ISM İmalat Endeksi
ABD                                      17:00                     İnşaat Harcamaları MoM
ABD                                      17:30                     DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                                      17:30                     DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                                      17:30                     DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                                      17:30                     DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                                      21:00                     FOMC Faiz Kararı
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2 MAYIS PERŞEMBE
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ÇİN                                      04:45                     İmalat PMI
FRANSA                              10:50                     İmalat PMI
ALMANYA                           10:55                     İmalat PMI
EURO BÖLGESİ                 11:00                     İmalat PMI
İNGİLTERE                          11:30                     İnşaat PMI
İNGİLTERE                          14:00                     İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
İNGİLTERE                          14:00                     İngiltere Merkez Bankası Enflasyon Raporu
İNGİLTERE                          14:00                     İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
ABD                                      15:30                     Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                                      15:30                     Devam Eden Başvurular
ABD                                      17:00                     Dayanıklı Mal Siparişleri
ABD                                      17:00                     Fabrika Siparişleri
ABD                                      17:30                     EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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3 MAYIS CUMA
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İNGİLTERE                          11:30                     Servis PMI
İNGİLTERE                          11:30                     Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ                 12:00                     ÜFE MoM
EURO BÖLGESİ                 12:00                     ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ                 12:00                     Çekirdek TÜFE YoY
ABD                                      15:30                     Ticaret Dengesi
ABD                                      15:30                     Toptan Satış Stokları MoM
ABD                                      15:30                     Perakende Satış Stokları MoM
ABD                                      15:30                     Tarımdışı İstihdam Değişimi
ABD                                      15:30                     Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD                                      15:30                     İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD                                      15:30                     İşsizlik Oranı
ABD                                      15:30                     Ortalama Saatlik Kazançlar MoM
ABD                                      15:30                     Ortalama Saatlik Kazançlar YoY
ABD                                      15:30                     İşgücüne Katılım Oranı
ABD                                      16:45                     Servis PMI
ABD                                      16:45                     Bileşik PMI
ABD                                      17:00                     ISM İmalat Dışı Endeks

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