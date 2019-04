TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

29/04 10:00 Ekonomik güven endeksi

30/04 10:00 Turizm gelirleri

30/04 10:00 Dış ticaret açığı

30/04 11:00 Giriş çıkış yapanlar

DÜNYA TSİ

29 NİSAN PAZARTESİ

EURO BÖLGESİ 12:00 Ekonomik Güven Endeksi

EURO BÖLGESİ 12:00 Tüketici Güveni

ABD 15:30 Kişisel Gelirler

ABD 15:30 Kişisel Harcamalar

ABD 15:30 Reel Kişisel Harcamalar

30 NİSAN SALI

İNGİLTERE 02:01 GfK Tüketici Güveni

ÇİN 04:00 Bileşik PMI

ÇİN 04:00 İmalat Dışı PMI

ÇİN 04:00 İmalat PMI

FRANSA 08:30 GDP QoQ

FRANSA 08:30 GDP YoY

ALMANYA 09:00 GfK Tüketici Güveni

FRANSA 09:45 ÜFE MoM

FRANSA 09:45 ÜFE YoY

FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları MoM

FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları YoY

FRANSA 09:45 TÜFE MoM

FRANSA 09:45 TÜFE YoY

ALMANYA 10:55 İşsizlikteki Değişim

ALMANYA 10:55 İşsizlik Oranı

EURO BÖLGESİ 12:00 İşsizlik Oranı

EURO BÖLGESİ 12:00 GDP QoQ

EURO BÖLGESİ 12:00 GDP YoY

ALMANYA 15:00 TÜFE MoM

ALMANYA 15:00 TÜFE YoY

ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları

ABD 17:00 Conf. Board Tüketici Güveni

ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları YoY

1 MAYIS ÇARŞAMBA

JAPONYA 03:30 İmalat PMI

İNGİLTERE 11:30 İmalat PMI

ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 15:15 ADP İstihdam Değişimi

ABD 16:45 İmalat PMI

ABD 17:00 ISM İmalat Endeksi

ABD 17:00 İnşaat Harcamaları MoM

ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 21:00 FOMC Faiz Kararı

2 MAYIS PERŞEMBE

ÇİN 04:45 İmalat PMI

FRANSA 10:50 İmalat PMI

ALMANYA 10:55 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI

İNGİLTERE 11:30 İnşaat PMI

İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı

İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Enflasyon Raporu

İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 15:30 Devam Eden Başvurular

ABD 17:00 Dayanıklı Mal Siparişleri

ABD 17:00 Fabrika Siparişleri

ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

3 MAYIS CUMA

İNGİLTERE 11:30 Servis PMI

İNGİLTERE 11:30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE MoM

EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE YoY

EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY

ABD 15:30 Ticaret Dengesi

ABD 15:30 Toptan Satış Stokları MoM

ABD 15:30 Perakende Satış Stokları MoM

ABD 15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi

ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi

ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi

ABD 15:30 İşsizlik Oranı

ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM

ABD 15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY

ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı

ABD 16:45 Servis PMI

ABD 16:45 Bileşik PMI

ABD 17:00 ISM İmalat Dışı Endeks