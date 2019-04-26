TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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29/04 10:00 Ekonomik güven endeksi
30/04 10:00 Turizm gelirleri
30/04 10:00 Dış ticaret açığı
30/04 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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26 NİSAN CUMA
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JAPONYA 02:30 İşsizlik Oranı
JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi
JAPONYA 02:50 Perakende Satışlar
FRANSA 09:45 Tüketici Güveni
ABD 15:30 Yıllıklandırılmış GDP
ABD 15:30 Kişisel Tüketim
ABD 15:30 Çekirdek PCE
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi 97 96.9
TÜRKİYE