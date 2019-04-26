Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beyoğlu'nda taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 253
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü...
Sao Tome ve Principe'de gemi battı: 7 ölü
Sao Tome ve Principe'de gemi...
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/04         10:00     Ekonomik güven endeksi 30/04         10:00     Turizm gelirleri 30/04         10:00    ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
----------------------------------------------------------------------------------------------------
29/04         10:00     Ekonomik güven endeksi
30/04         10:00     Turizm gelirleri
30/04         10:00     Dış ticaret açığı
30/04         11:00     Giriş çıkış yapanlar
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA                      TSİ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
26 NİSAN CUMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA               02:30 İşsizlik Oranı
JAPONYA               02:50 Sanayi Üretimi
JAPONYA               02:50 Perakende Satışlar
FRANSA                 09:45 Tüketici Güveni
ABD                        15:30 Yıllıklandırılmış GDP
ABD                        15:30 Kişisel Tüketim
ABD                        15:30 Çekirdek PCE
ABD                        17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi 97 96.9

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328