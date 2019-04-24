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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/04         10:00     Kapasite kullanım oranı 24/04         10:00     Reel kesim güven endeksi 25/04        ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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24/04         10:00     Kapasite kullanım oranı
24/04         10:00     Reel kesim güven endeksi
25/04         14:00     MB politika faizi
29/04         10:00     Ekonomik güven endeksi
30/04         10:00     Turizm gelirleri
30/04         10:00     Dış ticaret açığı
30/04         11:00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                      TSİ
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24 NİSAN ÇARŞAMBA
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JAPONYA              08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA              11:00 IFO-İş İklimi
ALMANYA              11:00 IFO-Beklentiler
ALMANYA              11:00 IFO-Durum Değerlendirmesi
ABD                        14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD                        17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                        17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                        17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                        17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                        17:30 DOE Hampetrol Ongorulen Talep
ABD                        17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                        17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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25 NİSAN PERŞEMBE
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JAPONYA               02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA               02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA               02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA               02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ABD                        15:30 Dayanıklı Mal Siparişleri
ABD                        15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                        15:30 Devam Eden Başvurular
ABD                        17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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26 NİSAN CUMA
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JAPONYA               02:30 İşsizlik Oranı
JAPONYA               02:50 Sanayi Üretimi
JAPONYA               02:50 Perakende Satışlar
FRANSA                 09:45 Tüketici Güveni
ABD                        15:30 Yıllıklandırılmış GDP
ABD                        15:30 Kişisel Tüketim
ABD                        15:30 Çekirdek PCE
ABD                        17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi 97 96.9

 

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