TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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22/04 10:00 Tüketici güven endeksi
22/04 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
24/04 10:00 Kapasite kullanım oranı
24/04 10:00 Reel kesim güven endeksi
25/04 14:00 MB politika faizi
29/04 10:00 Ekonomik güven endeksi
30/04 10:00 Turizm gelirleri
30/04 10:00 Dış ticaret açığı
30/04 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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22 NİSAN PAZARTESİ
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ABD 15:30 Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi
ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları
ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları
ABD 17:00 Richmond Fed İmalat Endeksi
TÜRKİYE