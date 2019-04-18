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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/04         14:30     MB beklenti anketi 22/04         10:00     Tüketici güven endeksi 22/04         17:30    ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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19/04         14:30     MB beklenti anketi
22/04         10:00     Tüketici güven endeksi
22/04         17:30     Merkezi yönetim borç stoku
24/04         10:00     Kapasite kullanım oranı
24/04         10:00     Reel kesim güven endeksi
25/04         14:00     MB politika faizi
29/04         10:00     Ekonomik güven endeksi
30/04         10:00     Turizm gelirleri
30/04         10:00     Dış ticaret açığı
30/04         11:00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                      TSİ
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18 NİSAN PERŞEMBE
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JAPONYA              02:50                     Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA              02:50                     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA              02:50                     Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA              02:50                     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA            09:00                     ÜFE MoM
ALMANYA            09:00                     ÜFE YoY
FRANSA               10:15                     İmalat PMI
FRANSA               10:15                     Servis PMI
FRANSA               10:15                     Bileşik PMI
ALMANYA            10:30                     İmalat PMI
ALMANYA            10:30                     Servis PMI
ALMANYA            10:30                     Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ   11:00                     İmalat PMI
EURO BÖLGESİ   11:00                     Servis PMI
EURO BÖLGESİ   11:00                     Bileşik PMI
ABD                       15:30                     Perakende Satışlar MoM
ABD                       15:30                     Philadelphia Fed Endeksi
ABD                       15:30                     Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                       15:30                     Devam Eden Başvurular
ABD                       16:45                     İmalat PMI
ABD                       16:45                     Servis PMI
ABD                       16:45                     Bileşik PMI
ABD                       17:00                     Öncü Göstergeler
ABD                       17:00                     İş Stokları
ABD                       17:30                     EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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19 NİSAN CUMA
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JAPONYA                            02:30                     TÜFE YoY
JAPONYA                            02:30                     Çekirdek TÜFE YoY
ABD                                      15:30                     Konut Başlangıçları
ABD                                      15:30                     Konut Başlangıçları MoM
ABD                                      15:30                     İnşaat İzinleri
ABD                                      15:30                     İnşaat İzinleri MoM
 

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