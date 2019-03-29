TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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29/03 10:00 Dış ticaret açığı, nihai
29/03 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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29 MART CUMA
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JAPONYA 02:30 İşsizlik Oranı
JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 02:50 Perakende Satışlar MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 03:01 GfK Tüketici Güveni
FRANSA 10:45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA 10:45 Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA 10:45 TÜFE MoM
FRANSA 10:45 TÜFE YoY
ALMANYA 11:55 İşsizlikteki Değişim
ALMANYA 11:55 İşsizlik Oranı
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 GDP QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 GDP YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 Toplam İş Yatırımları QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 Toplam İş Yatırımları YoY
EURO BÖLGESİ 13:00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 15:30 Kişisel Gelirler
ABD 15:30 Kişisel Harcamalar
ABD 15:30 Reel Kişisel Harcamalar
ABD 15:30 Çekirdek PCE MoM
ABD 15:30 Çekirdek PCE YoY
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları MoM
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
TÜRKİYE