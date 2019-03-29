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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/03               10:00    Dış ticaret açığı, nihai 29/03               11:00    Giriş çıkış yapanlar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                     ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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29/03               10:00    Dış ticaret açığı, nihai
29/03               11:00    Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                      TSİ
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29 MART CUMA
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JAPONYA                  02:30 İşsizlik Oranı
JAPONYA                  02:50 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA                  02:50 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA                  02:50 Perakende Satışlar MoM
BİRLEŞİK KRALLIK     03:01 GfK Tüketici Güveni
FRANSA                      10:45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA                      10:45 Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA                      10:45 TÜFE MoM
FRANSA                      10:45 TÜFE YoY
ALMANYA                  11:55 İşsizlikteki Değişim
ALMANYA                  11:55 İşsizlik Oranı
BİRLEŞİK KRALLIK     12:30 GDP QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK     12:30 GDP YoY
BİRLEŞİK KRALLIK     12:30 Toplam İş Yatırımları QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK     12:30 Toplam İş Yatırımları YoY
EURO BÖLGESİ     13:00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD                        15:30  Kişisel Gelirler
ABD                        15:30  Kişisel Harcamalar
ABD                        15:30  Reel Kişisel Harcamalar
ABD                        15:30  Çekirdek PCE MoM
ABD                        15:30  Çekirdek PCE YoY
ABD                        17:00  Yeni Konut Satışları
ABD                        17:00  Yeni Konut Satışları MoM
ABD                        17:00  Michigan Üniversitesi Endeksi

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