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http://www.aydinses.com/aydinses-tv-video,1094.html
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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/03               10:00    Ekonomik güven endeksi 29/03               10:00    Dış ticaret açığı,...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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28/03               10:00    Ekonomik güven endeksi
29/03               10:00    Dış ticaret açığı, nihai
29/03               11:00    Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                      TSİ
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26 MART SALI
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ALMANYA                10:00 GfK Tüketici Güveni
FRANSA                  10:45 GDP QoQ
FRANSA                  10:45 GDP YoY
ABD                         15:30 Konut Başlangıçları
ABD                         15:30 Konut Başlangıçları MoM
ABD                         15:30 İnşaat İzinleri
ABD                         15:30 İnşaat İzinleri MoM
ABD                         17:00 Richmond Fed İmalat Endeksi
ABD                         17:00 Conf. Board Tüketici Güven Endeksi
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27 MART ÇARŞAMBA
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ÇİN                         04:30 Sanayi Karları YoY
FRANSA                 10:45 Tüketici Güveni
FRANSA                 10:45 ÜFE MoM
FRANSA                 10:45 ÜFE YoY
ABD                        14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD                        15:30 Ticaret Dengesi
ABD                        17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                        17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                        17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                        17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                        17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                        17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                        17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                        17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ALMANYA                         Perakende Satışlar MoM
ALMANYA                         Perakende Satışlar YoY
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28 MART PERŞEMBE
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JAPONYA                02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
EURO BÖLGESİ    13:00 Ekonomik Güven Endeksi
EURO BÖLGESİ    13:00 Tüketici Güven Endeksi
ABD                        15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD                        15:30 Kişisel Harcamalar
ABD                        15:30 Çekirdek PCE QoQ
ABD                        15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                        15:30 Devam Eden Başvurular
ALMANYA              16:00 TÜFE MoM
ALMANYA              16:00 TÜFE YoY
ABD                        17:00 Bekleyen Konut Satışları MoM
ABD                        17:00 Bekleyen Konut Satışları YoY
ABD                        17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD                        18:00 Kansas City Fed İmalat Aktivite Endeksi
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29 MART CUMA
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JAPONYA                  02:30 İşsizlik Oranı
JAPONYA                  02:50 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA                  02:50 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA                  02:50 Perakende Satışlar MoM
BİRLEŞİK KRALLIK     03:01 GfK Tüketici Güveni
FRANSA                      10:45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA                      10:45 Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA                      10:45 TÜFE MoM
FRANSA                      10:45 TÜFE YoY
ALMANYA                  11:55 İşsizlikteki Değişim
ALMANYA                  11:55 İşsizlik Oranı
BİRLEŞİK KRALLIK     12:30 GDP QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK     12:30 GDP YoY
BİRLEŞİK KRALLIK     12:30 Toplam İş Yatırımları QoQ
BİRLEŞİK KRALLIK     12:30 Toplam İş Yatırımları YoY
EURO BÖLGESİ     13:00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD                        15:30  Kişisel Gelirler
ABD                        15:30  Kişisel Harcamalar
ABD                        15:30  Reel Kişisel Harcamalar
ABD                        15:30  Çekirdek PCE MoM
ABD                        15:30  Çekirdek PCE YoY
ABD                        17:00  Yeni Konut Satışları
ABD                        17:00  Yeni Konut Satışları MoM
ABD                        17:00     Michigan Üniversitesi Endeksi

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