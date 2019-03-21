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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/03               10:00    Tüketici güven endeksi 25/03               10:00    Kapasite kullanım oranı 25/03              ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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21/03               10:00    Tüketici güven endeksi
25/03               10:00    Kapasite kullanım oranı
25/03               10:00    Reel kesim güven endeksi
28/03               10:00    Ekonomik güven endeksi
29/03               10:00    Dış ticaret açığı, nihai
29/03               11:00    Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                      TSİ
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21 MART PERŞEMBE
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BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 Perakende Satışlar
BİRLEŞİK KRALLIK 15:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
ABD                          15:30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD                          15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                          15:30 Devam Eden Başvurular
ABD                          17:00 Öncü Göstergeler
ABD                          17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
EURO BÖLGESİ      18:00 Tüketici Güveni
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22 MART CUMA
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JAPONYA                 02:30 TÜFE
JAPONYA                 02:30 Çekirdek TÜFE
JAPONYA                 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA                 03:30 İmalat PMI
JAPONYA                 08:00 Öncü Göstergeler
FRANSA                   11:15 İmalat PMI
FRANSA                   11:15 Servis PMI
FRANSA                   11:15 Bileşik PMI
ALMANYA                 11:30 İmalat PMI
ALMANYA                 11:30 Servis PMI
ALMANYA                 11:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ       12:00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ       12:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ       12:00 Bileşik PMI
ABD                           16:45 İmalat PMI
ABD                           16:45 Servis PMI
ABD                           16:45 Bileşik PMI
ABD                           17:00 Toptan Satış Stokları
ABD                           17:00 Devam Eden Konut Satışları
ABD                           17:00 Devam Eden Konut Satışları

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