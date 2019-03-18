Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uçak Teknisyeni Muhtar Adayı Oldu
Uçak Teknisyeni Muhtar Adayı Oldu
Ekrem İmamoğlu: Terörün dili, dini ve ırkı olmaz
İmamoğlu Zellanda şehitlerine Eyüpsultan'da mevlid...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
'57'nci Alay' korteji, Çanakkale yürüyüşünü sürdürüyor
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104'üncü...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/03               17:30    Merkezi yönetim borç stoku 21/03               10:00    Tüketici güven endeksi 25/03              ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
----------------------------------------------------------------------------------------------------
20/03               17:30    Merkezi yönetim borç stoku
21/03               10:00    Tüketici güven endeksi
25/03               10:00    Kapasite kullanım oranı
25/03               10:00    Reel kesim güven endeksi
28/03               10:00    Ekonomik güven endeksi
29/03               10:00    Dış ticaret açığı, nihai
29/03               11:00    Giriş çıkış yapanlar
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA                      TSİ
----------------------------------------------------------------------------------------------------
18 MART PAZARTESİ
----------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA                 02:50 Ticaret Dengesi
JAPONYA                02:50 İhracat
JAPONYA                02:50 İthalat
JAPONYA                07:30 Sanayi Üretimi
JAPONYA                07:30 Kapasite Kullanımı
EURO BÖLGESİ     13:00 Ticaret Dengesi
---------------------------------------------------------------------------------------------------
19 MART SALI
---------------------------------------------------------------------------------------------------
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 Ortalama Haftalık Kazançlar
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 ILO İşsizlik Oranı
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 İşgücü Değişimi
ALMANYA                13:00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)
ALMANYA                13:00 ZEW Anketi (Beklenti)
EURO BÖLGESİ      13:00 ZEW Anketi (Beklenti)
ABD                          17:00 Fabrika Siparişleri
ABD                          17:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
---------------------------------------------------------------------------------------------------
20 MART ÇARŞAMBA
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ALMANYA                 10:00 ÜFE
BİRLEŞİK KRALLIK  12:30 TÜFE
BİRLEŞİK KRALLIK  12:30 ÜFE
ABD                           14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD                           17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                           17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                           17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                           17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                           17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                           17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                           17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                           17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD                           21:00 FOMC Faiz Kararı
---------------------------------------------------------------------------------------------------
21 MART PERŞEMBE
---------------------------------------------------------------------------------------------------
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 Perakende Satışlar
BİRLEŞİK KRALLIK 15:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
ABD                          15:30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD                          15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                          15:30 Devam Eden Başvurular
ABD                          17:00 Öncü Göstergeler
ABD                          17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
EURO BÖLGESİ      18:00 Tüketici Güveni
---------------------------------------------------------------------------------------------------
22 MART CUMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA                 02:30 TÜFE
JAPONYA                 02:30 Çekirdek TÜFE
JAPONYA                 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA                 03:30 İmalat PMI
JAPONYA                 08:00 Öncü Göstergeler
FRANSA                   11:15 İmalat PMI
FRANSA                   11:15 Servis PMI
FRANSA                   11:15 Bileşik PMI
ALMANYA                 11:30 İmalat PMI
ALMANYA                 11:30 Servis PMI
ALMANYA                 11:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ       12:00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ       12:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ       12:00 Bileşik PMI
ABD                           16:45 İmalat PMI
ABD                           16:45 Servis PMI
ABD                           16:45 Bileşik PMI
ABD                           17:00 Toptan Satış Stokları
ABD                           17:00 Devam Eden Konut Satışları
ABD                           17:00 Devam Eden Konut Satışları

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328