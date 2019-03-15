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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/03               10:00    İşsizlik 15/03               11:00    Bütçe dengesi 20/03              ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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15/03               10:00    İşsizlik
15/03               11:00    Bütçe dengesi
20/03               17:30    Merkezi yönetim borç stoku
21/03               10:00    Tüketici güven endeksi
25/03               10:00    Kapasite kullanım oranı
25/03               10:00    Reel kesim güven endeksi
28/03               10:00    Ekonomik güven endeksi
29/03               10:00    Dış ticaret açığı, nihai
29/03               11:00    Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA                      TSİ
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15 MART CUMA
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EURO BÖLGESİ       13:00               Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ       13:00               TÜFE MoM
EURO BÖLGESİ       13:00               TÜFE YoY
ABD                           15:30               Empire İmalat Endeksi
ABD                           16:15               Sanayi Üretimi MoM
ABD                           16:15               Kapasite Kullanımı
ABD                           16:15               İmalat Üretimi
ABD                           17:00               Michigan Üniversitesi Endeksi
 

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