Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar 5.46, euro 6.19 ve sterlin 7.25 lirada
Dolar 5.46, euro 6.19 ve...
THY'nin Brüksel'den İstanbul'a gelen uçağı acil durum deklere etti
THY uçağı acil durum deklere...
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği raporu açıklandı
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği...
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/03               10:00    Sanayi üretimi 14/03               14:30    Merkez Bankası beklenti anketi 15/03              ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
----------------------------------------------------------------------------------------------------
14/03               10:00    Sanayi üretimi
14/03               14:30    Merkez Bankası beklenti anketi
15/03               10:00    İşsizlik
15/03               11:00    Bütçe dengesi
20/03               17:30    Merkezi yönetim borç stoku
21/03               10:00    Tüketici güven endeksi
25/03               10:00    Kapasite kullanım oranı
25/03               10:00    Reel kesim güven endeksi
28/03               10:00    Ekonomik güven endeksi
29/03               10:00    Dış ticaret açığı, nihai
29/03               11:00    Giriş çıkış yapanlar
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA    TSİ
----------------------------------------------------------------------------------------------------
14 MART PERŞEMBE
----------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA                  02:50               Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                  02:50               Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                  02:50               Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                  02:50               Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA                10:00               TÜFE MoM
ALMANYA                10:00               TÜFE YoY
FRANSA                   10:45               TÜFE MoM
FRANSA                   10:45               TÜFE YoY
ABD                          15:30               Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                          15:30               Devam Eden Başvurular
ABD                          17:00               Yeni Konut Satışları MoM
ABD                          17:00               Yeni Konut Satışları
ABD                          17:30               EIA Doğalgaz Stok Değişimi
----------------------------------------------------------------------------------------------------
15 MART CUMA
----------------------------------------------------------------------------------------------------
EURO BÖLGESİ       13:00               Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ       13:00               TÜFE MoM
EURO BÖLGESİ       13:00               TÜFE YoY
ABD                           15:30               Empire İmalat Endeksi
ABD                           16:15               Sanayi Üretimi MoM
ABD                           16:15               Kapasite Kullanımı
ABD                           16:15               İmalat Üretimi
ABD                           17:00               Michigan Üniversitesi Endeksi

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328