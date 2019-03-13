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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/03               10:00    Sanayi üretimi 14/03               14:30    Merkez Bankası beklenti...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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14/03               10:00    Sanayi üretimi

14/03               14:30    Merkez Bankası beklenti anketi

15/03               10:00    İşsizlik

15/03               11:00    Bütçe dengesi

20/03               17:30    Merkezi yönetim borç stoku

21/03               10:00    Tüketici güven endeksi

25/03               10:00    Kapasite kullanım oranı

25/03               10:00    Reel kesim güven endeksi

28/03               10:00    Ekonomik güven endeksi

29/03               10:00    Dış ticaret açığı, nihai

29/03               11:00    Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA    TSİ

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13 MART ÇARŞAMBA

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JAPONYA                  02:50               ÜFE YoY

JAPONYA                  02:50               ÜFE MoM

JAPONYA                  02:50               Çekirdek Makine Siparişleri MoM

JAPONYA                  02:50               Çekirdek Makine Siparişleri YoY

EURO BÖLGESİ       13:00               Sanayi Üretimi MoM

EURO BÖLGESİ       13:00               Sanayi Üretimi YoY

ABD                           14:00               MBA Mortgage Başvuruları

ABD                           15:30               ÜFE MoM

ABD                           15:30               Çekirdek ÜFE MoM

ABD                           15:30               ÜFE YoY

ABD                           15:30               Çekirdek ÜFE YoY

ABD                           15:30               Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

ABD                           17:00               İnşaat Harcamaları MoM

ABD                           17:30               DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                           17:30               DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                           17:30               DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                           17:30               DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokları

ABD                           17:30               DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                           17:30               DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                           17:30               DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                           17:30               DOE Distillate Ongorulen Talep

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14 MART PERŞEMBE

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JAPONYA                  02:50               Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                  02:50               Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                  02:50               Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                  02:50               Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

ALMANYA                10:00               TÜFE MoM

ALMANYA                10:00               TÜFE YoY

FRANSA                   10:45               TÜFE MoM

FRANSA                   10:45               TÜFE YoY

ABD                          15:30               Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                          15:30               Devam Eden Başvurular

ABD                          17:00               Yeni Konut Satışları MoM

ABD                          17:00               Yeni Konut Satışları

ABD                          17:30               EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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15 MART CUMA

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EURO BÖLGESİ       13:00               Çekirdek TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ       13:00               TÜFE MoM

EURO BÖLGESİ       13:00               TÜFE YoY

ABD                           15:30               Empire İmalat Endeksi

ABD                           16:15               Sanayi Üretimi MoM

ABD                           16:15               Kapasite Kullanımı

ABD                           16:15               İmalat Üretimi

ABD                           17:00               Michigan Üniversitesi Endeksi


 


 

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