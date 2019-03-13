TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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14/03 10:00 Sanayi üretimi
14/03 14:30 Merkez Bankası beklenti anketi
15/03 10:00 İşsizlik
15/03 11:00 Bütçe dengesi
20/03 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
21/03 10:00 Tüketici güven endeksi
25/03 10:00 Kapasite kullanım oranı
25/03 10:00 Reel kesim güven endeksi
28/03 10:00 Ekonomik güven endeksi
29/03 10:00 Dış ticaret açığı, nihai
29/03 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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13 MART ÇARŞAMBA
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JAPONYA 02:50 ÜFE YoY
JAPONYA 02:50 ÜFE MoM
JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM
JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY
EURO BÖLGESİ 13:00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 13:00 Sanayi Üretimi YoY
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15:30 ÜFE MoM
ABD 15:30 Çekirdek ÜFE MoM
ABD 15:30 ÜFE YoY
ABD 15:30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD 15:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 17:00 İnşaat Harcamaları MoM
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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14 MART PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 10:00 TÜFE MoM
ALMANYA 10:00 TÜFE YoY
FRANSA 10:45 TÜFE MoM
FRANSA 10:45 TÜFE YoY
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları MoM
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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15 MART CUMA
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EURO BÖLGESİ 13:00 Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 13:00 TÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 13:00 TÜFE YoY
ABD 15:30 Empire İmalat Endeksi
ABD 16:15 Sanayi Üretimi MoM
ABD 16:15 Kapasite Kullanımı
ABD 16:15 İmalat Üretimi
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi