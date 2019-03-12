Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar 5.44, euro 6.12 ve sterlin 7.08 lirada
Dolar 5.44, euro 6.12 ve...
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar gümrük vergisi sıfırlandı
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar...
Mesut Yılmaz Akciğer kanseri tedavisi görüyor
Mesut Yılmaz Akciğer kanser tedavisi...
İSTANBUL'DA "KIZIL" GÜN BATIMI
İstanbul'da KIZIL gün batımı

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/03               10:00    Sanayi üretimi 14/03               14:30    Merkez Bankası beklenti anketi 15/03              ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
----------------------------------------------------------------------------------------------------
14/03               10:00    Sanayi üretimi
14/03               14:30    Merkez Bankası beklenti anketi
15/03               10:00    İşsizlik
15/03               11:00    Bütçe dengesi
20/03               17:30    Merkezi yönetim borç stoku
21/03               10:00    Tüketici güven endeksi
25/03               10:00    Kapasite kullanım oranı
25/03               10:00    Reel kesim güven endeksi
28/03               10:00    Ekonomik güven endeksi
29/03               10:00    Dış ticaret açığı, nihai
29/03               11:00    Giriş çıkış yapanlar
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA    TSİ
----------------------------------------------------------------------------------------------------
12 MART SALI
----------------------------------------------------------------------------------------------------
BİRLEŞİK KRALLIK   12:30               Ticaret Dengesi
BİRLEŞİK KRALLIK   12:30               Sanayi Üretimi MoM
BİRLEŞİK KRALLIK   12:30               Sanayi Üretimi YoY
BİRLEŞİK KRALLIK   12:30               İmalat Üretimi MoM
BİRLEŞİK KRALLIK   12:30               İmalat Üretimi YoY
BİRLEŞİK KRALLIK   12:30               GDP (MoM)
BİRLEŞİK KRALLIK   12:30               Servis Sektörü Endeksi MoM
BİRLEŞİK KRALLIK   12:30               Servis Sektörü Endeksi 3M/3M
ABD                           15:30               TÜFE MoM
ABD                           15:30               Çekirdek TÜFE MoM
ABD                           15:30               TÜFE YoY
ABD                           15:30               Çekirdek TÜFE YoY
----------------------------------------------------------------------------------------------------
13 MART ÇARŞAMBA
----------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA                  02:50               ÜFE YoY
JAPONYA                  02:50               ÜFE MoM
JAPONYA                  02:50               Çekirdek Makine Siparişleri MoM
JAPONYA                  02:50               Çekirdek Makine Siparişleri YoY
EURO BÖLGESİ       13:00               Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ       13:00               Sanayi Üretimi YoY
ABD                           14:00               MBA Mortgage Başvuruları
ABD                           15:30               ÜFE MoM
ABD                           15:30               Çekirdek ÜFE MoM
ABD                           15:30               ÜFE YoY
ABD                           15:30               Çekirdek ÜFE YoY
ABD                           15:30               Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD                           17:00               İnşaat Harcamaları MoM
ABD                           17:30               DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                           17:30               DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                           17:30               DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                           17:30               DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokları
ABD                           17:30               DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                           17:30               DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                           17:30               DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                           17:30               DOE Distillate Ongorulen Talep
----------------------------------------------------------------------------------------------------
14 MART PERŞEMBE
----------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA                  02:50               Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                  02:50               Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                  02:50               Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                  02:50               Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA                10:00               TÜFE MoM
ALMANYA                10:00               TÜFE YoY
FRANSA                   10:45               TÜFE MoM
FRANSA                   10:45               TÜFE YoY
ABD                          15:30               Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                          15:30               Devam Eden Başvurular
ABD                          17:00               Yeni Konut Satışları MoM
ABD                          17:00               Yeni Konut Satışları
ABD                          17:30               EIA Doğalgaz Stok Değişimi
----------------------------------------------------------------------------------------------------
15 MART CUMA
----------------------------------------------------------------------------------------------------
EURO BÖLGESİ       13:00               Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ       13:00               TÜFE MoM
EURO BÖLGESİ       13:00               TÜFE YoY
ABD                           15:30               Empire İmalat Endeksi
ABD                           16:15               Sanayi Üretimi MoM
ABD                           16:15               Kapasite Kullanımı
ABD                           16:15               İmalat Üretimi
ABD                           17:00               Michigan Üniversitesi Endeksi

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328