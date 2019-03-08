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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ----------------------------------------------------------------------------------------------------08/03         10:00    Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları 11/03         10:00    Cari denge 11/03         10:00    GSYH 14/03         10:00    Sanayi...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
----------------------------------------------------------------------------------------------------08/03         10:00    Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları

11/03         10:00    Cari denge

11/03         10:00    GSYH

14/03         10:00    Sanayi üretimi

14/03         14:30    Merkez Bankası beklenti anketi

15/03         10:00    İşsizlik

15/03         11:00    Bütçe dengesi

20/03         17:30    Merkezi yönetim borç stoku

21/03         10:00    Tüketici güven endeksi

25/03         10:00    Kapasite kullanım oranı

25/03         10:00    Reel kesim güven endeksi

28/03         10:00    Ekonomik güven endeksi

29/03         10:00    Dış ticaret açığı, nihai

29/03         11:00    Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA    TSİ

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7 MART PERŞEMBE

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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler

EURO BÖLGESİ 13:00 Sabit Sermaye Yatırımları

EURO BÖLGESİ 13:00 Kamu Harcamaları

EURO BÖLGESİ 13:00 Hanehalkı Tüketim Harcamaları

EURO BÖLGESİ 13:00 GDP

EURO BÖLGESİ 15:45 ECB Gösterge Faiz Oranı

EURO BÖLGESİ 15:45 ECB Marjinal Faiz Oranı

EURO BÖLGESİ 15:45 ECB Mevduat Faiz Oranı

ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD 16:30 Devam Eden Başvurular

ABD 18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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8 MART CUMA

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JAPONYA 02:30 Hanehalkı Harcamaları

JAPONYA 02:50 GDP

ALMANYA 10:00 Fabrika Siparişleri

FRANSA 10:45 Ticaret Dengesi

FRANSA 10:45 Sanayi Üretimi

FRANSA 10:45 İmalat Üretimi

ABD 16:30 Konut Başlangıçları

ABD 16:30 İnşaat İzinleri

ABD 16:30 Konut Başlangıçları

ABD 16:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi

ABD 16:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi

ABD 16:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi

ABD 16:30 İşsizlik Oranı

ABD 16:30 Ortalama Saatlik Kazançlar

ABD 16:30 Ortalama Saatlik Kazançlar

ABD 16:30 İşgücüne Katılım Oranı

 


 

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