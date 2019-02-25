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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ----------------------------------------------------------------------------------- 27/02         10:00    Ekonomik güven endeksi 28/02         10:00    Dış ticaret 28/02         11:00    Giriş çıkış...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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27/02         10:00    Ekonomik güven endeksi
28/02         10:00    Dış ticaret
28/02         11:00    Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA              
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25 ŞUBAT PAZARTESİ     TSİ
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JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler
ABD 16:30 Chicago Fed Aktivite Endeksi
ABD 18:00 Toptan Satış Stokları
ABD 18:30 Dallas Fed İmalat Endeksi
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26 ŞUBAT SALI      TSİ
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ALMANYA 10:00 GfK Tüketici Güveni
FRANSA 10:45 Tüketici Güven Endeksi
ABD 16:30 Konut Başlangıçları
ABD 16:30 İnşaat İzinleri
ABD 16:30 Konut Başlangıçları
ABD 16:30 İnşaat İzinleri MoM
ABD 18:00 Richmond Fed İmalat Endeksi
ABD 18:00 Conf. Board Tüketici Güveni
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27 ŞUBAT ÇARŞAMBA      TSİ
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EURO BÖLGESİ 13:00 Ekonomik Güven Endeksi
EURO BÖLGESİ 13:00 Tüketici Güven Endeksi
ABD 15:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 16:30 Ticaret Dengesi
ABD 16:30 Perakende Satış Stokları
ABD 16:30 Toptan Satış Stokları
ABD 18:00 Bekleyen Konut Satışları
ABD 18:00 Bekleyen Konut Satışları
ABD 18:00 Fabrika Siparişleri
ABD 18:00 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 18:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 18:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 18:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 18:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 18:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 18:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 18:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 18:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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28 ŞUBAT PERŞEMBE      TSİ
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JAPONYA 02:50 Sanayi Üretimi
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 02:50 Perakende Satışlar MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 03:01 GfK Tüketici Güveni
ÇİN 04:00 Bileşik PMI
ÇİN 04:00 İmalat Dışı PMI
ÇİN 04:00 İmalat PMI
FRANSA 10:45 ÜFE
FRANSA 10:45 Tüketici Harcamaları
FRANSA 10:45 TÜFE
FRANSA 10:45 GDP
ALMANYA 16:00 TÜFE
ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16:30 Devam Eden Başvurular
ABD 16:30 Yıllıklandırılmış GDP
ABD 16:30 Kişisel Tüketim
ABD 16:30 Çekirdek PCE
ABD 17:45 Chicago PMI
ABD 18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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1 MART CUMA      TSİ
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JAPONYA 02:30 İşsizlik Oranı
JAPONYA 02:50 Sermaye Harcamaları
JAPONYA 03:30 İmalat PMI
ÇİN 04:45 İmalat PMI
JAPONYA 08:00 Tüketici Güven Endeksi
FRANSA 11:50 İmalat PMI
ALMANYA 11:55 İmalat PMI
ALMANYA 11:55 İşsizlikteki Değişim
EURO BÖLGESİ 12:00 İmalat PMI
İNGİLTERE 12:30 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 13:00 İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ 13:00 Çekirdek
ABD 16:30 Kişisel Gelirler
ABD 16:30 Kişisel Harcamalar
ABD 16:30 Reel Kişisel Harcamalar
ABD 16:30 Çekirdek PCE
ABD 17:45 İmalat PMI
ABD 18:00 ISM Manufacturing
ABD 18:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
 

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