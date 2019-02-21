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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ----------------------------------------------------------------------------------- 22/02         10:00    Kapasite kullanım oranı 22/02         10:00    Reel kesim güven endeksi 27/02         10:00    Ekonomik...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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22/02         10:00    Kapasite kullanım oranı
22/02         10:00    Reel kesim güven endeksi
27/02         10:00    Ekonomik güven endeksi
28/02         10:00    Dış ticaret
28/02         11:00    Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA               
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21 ŞUBAT PERŞEMBE            TSİ
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JAPONYA                                02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA                                02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA                                02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA                                02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA                                03:30 İmalat PMI
ALMANYA                               10:00 TÜFE
FRANSA                                  10:45 TÜFE
FRANSA                                  11:15 İmalat PMI
FRANSA                                  11:15 Servis PMI
FRANSA                                  11:15 Bileşik PMI
ALMANYA                                11:30 İmalat PMI
ALMANYA                                11:30 Servis PMI
ALMANYA                                11:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ                      12:00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ                      12:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ                      12:00 Bileşik PMI
ABD                                          16:30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD                                          16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD                                          16:30 Devam Eden Başvurular
ABD                                          16:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD                                          17:45 İmalat PMI
ABD                                          17:45 Servis PMI
ABD                                          17:45 Bileşik PMI
ABD                                          18:00 Öncü Göstergeler
ABD                                          18:00 Devam Eden Konut Satışları
ABD                                          18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD                                          19:00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                                          19:00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD                                          19:00 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD                                          19:00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD                                          19:00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD                                          19:00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD                                          19:00 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD                                          19:00 DOE Distillate Ongorulen Talep
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22 ŞUBAT CUMA                     TSİ
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JAPONYA                                 02:30 TÜFE
JAPONYA                                 02:30 Çekirdek TÜFE
ALMANYA                               10:00 GDP
ALMANYA                               10:00 Özel Tüketim
ALMANYA                               10:00 Kamu Harcamaları
ALMANYA                               10:00 Sermaye Yatırımları
ALMANYA                               12:00 IFO-İş İklimi
ALMANYA                               12:00 IFO-Beklentiler
ALMANYA                               12:00 IFO-Durum Değerlendirmesi
EURO BÖLGESİ                      13:00 Çekirdek TÜFE
EURO BÖLGESİ                      13:00 TÜFE
 

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