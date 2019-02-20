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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ----------------------------------------------------------------------------------- 20/02         10:00    Tüketici güven endeksi 20/02         17:30    Merkezi yönetim borç stoku 22/02         10:00    Kapasite...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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20/02         10:00    Tüketici güven endeksi

20/02         17:30    Merkezi yönetim borç stoku

22/02         10:00    Kapasite kullanım oranı

22/02         10:00    Reel kesim güven endeksi

27/02         10:00    Ekonomik güven endeksi

28/02         10:00    Dış ticaret

28/02         11:00    Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA                

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20 ŞUBAT ÇARŞAMBA           TSİ

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JAPONYA                                02:50 Ticaret Dengesi

JAPONYA                                02:50 İhracat

JAPONYA                                02:50 İthalat

ALMANYA                               10:00 ÜFE

ABD                                         15:00 MBA Mortgage Başvuruları

EURO BÖLGESİ                     18:00 Tüketici Güveni

ABD                                         22:00 FOMC Toplantı Tutanakları

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21 ŞUBAT PERŞEMBE            TSİ

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JAPONYA                                02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                                02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                                02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                                02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA                                03:30 İmalat PMI

ALMANYA                               10:00 TÜFE

FRANSA                                  10:45 TÜFE

FRANSA                                  11:15 İmalat PMI

FRANSA                                  11:15 Servis PMI

FRANSA                                  11:15 Bileşik PMI

ALMANYA                                11:30 İmalat PMI

ALMANYA                                11:30 Servis PMI

ALMANYA                                11:30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ                      12:00 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ                      12:00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ                      12:00 Bileşik PMI

ABD                                          16:30 Philadelphia Fed Endeksi

ABD                                          16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                                          16:30 Devam Eden Başvurular

ABD                                          16:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

ABD                                          17:45 İmalat PMI

ABD                                          17:45 Servis PMI

ABD                                          17:45 Bileşik PMI

ABD                                          18:00 Öncü Göstergeler

ABD                                          18:00 Devam Eden Konut Satışları

ABD                                          18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

ABD                                          19:00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                                          19:00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                                          19:00 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                                          19:00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD                                          19:00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                                          19:00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                                          19:00 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                                          19:00 DOE Distillate Ongorulen Talep

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22 ŞUBAT CUMA                     TSİ

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JAPONYA                                02:30 TÜFE

JAPONYA                                02:30 Çekirdek TÜFE

ALMANYA                                10:00 GDP

ALMANYA                                10:00 Özel Tüketim

ALMANYA                                10:00 Kamu Harcamaları

ALMANYA                                10:00 Sermaye Yatırımları

ALMANYA                                12:00 IFO-İş İklimi

ALMANYA                                12:00 IFO-Beklentiler

ALMANYA                                12:00 IFO-Durum Değerlendirmesi

EURO BÖLGESİ                      13:00 Çekirdek TÜFE

EURO BÖLGESİ                      13:00 TÜFE

 


 

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