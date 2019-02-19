TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
-----------------------------------------------------------------------------------
20/02 10:00 Tüketici güven endeksi
20/02 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
22/02 10:00 Kapasite kullanım oranı
22/02 10:00 Reel kesim güven endeksi
27/02 10:00 Ekonomik güven endeksi
28/02 10:00 Dış ticaret
28/02 11:00 Giriş çıkış yapanlar
------------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA
-------------------------------------------------------------------------------------
19 ŞUBAT SALI TSİ
-------------------------------------------------------------------------------------
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 Ortalama Haftalık Kazançlar
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 ILO İşsizlik Oranı
BİRLEŞİK KRALLIK 12:30 İşgücü Değişimi
ALMANYA 13:00 ZEW Anketi
EURO BÖLGESİ 13:00 ZEW Anketi
-------------------------------------------------------------------------------------
20 ŞUBAT ÇARŞAMBA TSİ
-------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02:50 Ticaret Dengesi
JAPONYA 02:50 İhracat
JAPONYA 02:50 İthalat
ALMANYA 10:00 ÜFE
ABD 15:00 MBA Mortgage Başvuruları
EURO BÖLGESİ 18:00 Tüketici Güveni
ABD 22:00 FOMC Toplantı Tutanakları
-------------------------------------------------------------------------------------
21 ŞUBAT PERŞEMBE TSİ
-------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 03:30 İmalat PMI
ALMANYA 10:00 TÜFE
FRANSA 10:45 TÜFE
FRANSA 11:15 İmalat PMI
FRANSA 11:15 Servis PMI
FRANSA 11:15 Bileşik PMI
ALMANYA 11:30 İmalat PMI
ALMANYA 11:30 Servis PMI
ALMANYA 11:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 Bileşik PMI
ABD 16:30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16:30 Devam Eden Başvurular
ABD 16:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
ABD 17:45 İmalat PMI
ABD 17:45 Servis PMI
ABD 17:45 Bileşik PMI
ABD 18:00 Öncü Göstergeler
ABD 18:00 Devam Eden Konut Satışları
ABD 18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD 19:00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 19:00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 19:00 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 19:00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 19:00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 19:00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 19:00 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 19:00 DOE Distillate Ongorulen Talep
-------------------------------------------------------------------------------------
22 ŞUBAT CUMA TSİ
-------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02:30 TÜFE
JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE
ALMANYA 10:00 GDP
ALMANYA 10:00 Özel Tüketim
ALMANYA 10:00 Kamu Harcamaları
ALMANYA 10:00 Sermaye Yatırımları
ALMANYA 12:00 IFO-İş İklimi
ALMANYA 12:00 IFO-Beklentiler
ALMANYA 12:00 IFO-Durum Değerlendirmesi
EURO BÖLGESİ 13:00 Çekirdek TÜFE
EURO BÖLGESİ 13:00 TÜFE
TÜRKİYE