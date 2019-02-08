TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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14/02 10:00 Cari denge
14/02 10:00 Sanayi üretimi
14/02 14:30 TCMB beklenti anketi
15/02 10:00 İşsizlik
15/02 11:00 Bütçe dengesi
20/02 10:00 Tüketici güven endeksi
20/02 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
22/02 10:00 Kapasite kullanım oranı
22/02 10:00 Reel kesim güven endeksi
27/02 10:00 Ekonomik güven endeksi
28/02 10:00 Dış ticaret
28/02 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA
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8 ŞUBAT CUMA TSİ
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JAPONYA 02:30 Hanehalkı Harcamaları
ALMANYA 10:00 Ticaret Dengesi
ALMANYA 10:00 İhracat
ALMANYA 10:00 İthalat
FRANSA 10:45 Sanayi Üretimi
FRANSA 10:45 İmalat Üretimi