TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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07/02 17:30 Hazine nakit dengesi
14/02 10:00 Cari denge
14/02 10:00 Sanayi üretimi
14/02 14:30 TCMB beklenti anketi
15/02 10:00 İşsizlik
15/02 11:00 Bütçe dengesi
20/02 10:00 Tüketici güven endeksi
20/02 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
22/02 10:00 Kapasite kullanım oranı
22/02 10:00 Reel kesim güven endeksi
27/02 10:00 Ekonomik güven endeksi
28/02 10:00 Dış ticaret
28/02 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA
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6 ŞUBAT ÇARŞAMBA TSİ
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ALMANYA 10:00 Fabrika Siparişleri
ALMANYA 11:30 İnşaat PMI
ABD 15:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 16:30 Ticaret Dengesi
ABD 18:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 18:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 18:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 18:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 18:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 18:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 18:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 18:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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7 ŞUBAT PERŞEMBE TSİ
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA 10:00 Sanayi Üretimi
FRANSA 10:45 Ticaret Dengesi
BİRLEŞİK KRALLIK 15:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
BİRLEŞİK KRALLIK 15:00 İngiltere Merkez Bankası Enflasyon Raporu
BİRLEŞİK KRALLIK 15:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16:30 Devam Eden Başvurular
ABD 18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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8 ŞUBAT CUMA TSİ
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JAPONYA 02:30 Hanehalkı Harcamaları
ALMANYA 10:00 Ticaret Dengesi
ALMANYA 10:00 İhracat
ALMANYA 10:00 İthalat
FRANSA 10:45 Sanayi Üretimi
FRANSA 10:45 İmalat Üretimi
TÜRKİYE