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 TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------- Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları        10:00 ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA...

 TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları        10:00

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DÜNYA                            

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5 Aralık ÇARŞAMBA

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JAPONYA                           03:30     Servis PMI
JAPONYA                           03:30     Bileşik PMI
ÇİN                                     04:45     Bileşik PMI
ÇİN                                     04:45     Servis PMI
FRANSA                             11:50     Servis PMI
FRANSA                             11:50     Bileşik PMI
ALMANYA                           11:55     Servis PMI
ALMANYA                           11:55     Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ                12:00     Servis PMI
EURO BÖLGESİ                12:00     Bileşik PMI
İNGİLTERE                         12:30     Servis PMI
İNGİLTERE                         12:30     Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ                 13:00     Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ                 13:00     Perakende Satışlar YoY
ABD                                     15:00     MBA Mortgage Başvuruları
ABD                                     16:15     ADP İşgücü Değişimi
ABD                                     17:45     Servis PMI
ABD                                     17:45     Bileşik PMIü
ABD                                     18:00     ISM İmalat Dışı Endeks
ABD                                     18:30     DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD                                     18:30     DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

 


 


 

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