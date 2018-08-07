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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------   07/08     10:00     Kütüphane İstatistikleri 08/08     10:00     Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 08/08     17:00     Havalimanı...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE


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07/08     10:00     Kütüphane İstatistikleri

08/08     10:00     Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması

08/08     17:00     Havalimanı İstatistikleri

09/08     11:00     Finansal Yatırım Araçlarının Getiri Oranları

09/08     14:00     Kredi Kartı Harmalarına İlişkin İstatistikleri

10/08     10:00     Dış Ticaret Endeksileri

10/08     10:00     Ödemeler Dengesi İstatistikleri


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DÜNYA                                                      TSİ


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07 AĞUSTOS SALI                                 TSİ


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JAPONYA           02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY

JAPONYA           08:00 Öncü Göstergeler 

ALMANYA           09:00 Ticaret Dengesi 

ALMANYA           09:00 İhracat MoM

ALMANYA           09:00 İthalat MoM

ALMANYA           09:00 Sanayi Üretimi MoM

ALMANYA           09:00 Sanayi Üretimi YoY

FRANSA            09:45 Ticaret Dengesi 

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08 AĞUSTOS ÇARŞAMBA                     TSİ


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ABD           17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları 

ABD           17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları 

ABD           17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları 

ABD           17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları 

ABD           17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı 

ABD           17:30 DOE Ham Petrol Ongorulen Talep 

ABD           17:30 DOE Benzin Ongorulen Talep 


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09 AĞUSTOS PERŞEMBE                     TSİ


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JAPONYA           02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM 

JAPONYA           02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY 

JAPONYA           02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları 

JAPONYA           02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 

JAPONYA           02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 

JAPONYA           02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 

ÇİN                     04:30 ÜFE YoY 

ÇİN                     04:30 TÜFE YoY 

ABD                   15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 

ABD                   15:30 Devam Eden Başvurular 

ABD                   15:30 ÜFE MoM 

ABD                   15:30 Çekirdek ÜFE MoM 

ABD                   15:30 ÜFE YoY 

ABD                   15:30 Çekirdek ÜFE YoY 

ABD                   17:00 Toptan Satış Stokları MoM

ABD                   17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi


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10 AĞUSTOS CUMA                       TSİ


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JAPONYA         02:50 ÜFE YoY 

JAPONYA         02:50 ÜFE MoM 

JAPONYA         02:50 GDP QoQ 

JAPONYA         02:50 Yıllıklandırılmış GDP QoQ 

JAPONYA         02:50 GDP Özel Tüketim QoQ 

JAPONYA         02:50 GDP İş Harcamaları QoQ 

FRANSA           09:45 Sanayi Üretimi MoM 

FRANSA           09:45 Sanayi Üretimi YoY 

FRANSA           09:45 İmalat Üretimi MoM

FRANSA           09:45 İmalat Üretimi YoY 

İNGİLTERE       11:30 Ticaret Dengesi 

İNGİLTERE       11:30 Sanayi Üretimi MoM 

İNGİLTERE       11:30 Sanayi Üretimi YoY 

İNGİLTERE       11:30 İmalat Üretimi MoM 

İNGİLTERE       11:30 İmalat Üretimi YoY 

İNGİLTERE       11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM 

İNGİLTERE       11:30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M 

İNGİLTERE       11:30 GDP QoQ 

İNGİLTERE       11:30 GDP YoY 

İNGİLTERE       11:30 Özel Tüketim QoQ 

İNGİLTERE       11:30 Kamu Harcamaları QoQ 

İNGİLTERE       11:30 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ 

İNGİLTERE       11:30 İhracat QoQ 

İNGİLTERE       11:30 İthalat QoQ 

İNGİLTERE       11:30 Toplam İş Yatırımları QoQ 

İNGİLTERE       11:30 Toplam İş Yatırımları YoY 

ABD                  15:30 TÜFE MoM 

ABD                  15:30 Çekirdek TÜFE MoM

ABD                  15:30 TÜFE YoY 

ABD                  15:30 Çekirdek TÜFE YoY
 

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