TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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07/08 10:00 Kütüphane İstatistikleri
08/08 10:00 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması
08/08 17:00 Havalimanı İstatistikleri
09/08 11:00 Finansal Yatırım Araçlarının Getiri Oranları
09/08 14:00 Kredi Kartı Harmalarına İlişkin İstatistikleri
10/08 10:00 Dış Ticaret Endeksileri
10/08 10:00 Ödemeler Dengesi İstatistikleri
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DÜNYA TSİ
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07 AĞUSTOS SALI TSİ
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JAPONYA 02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY
JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA 09:00 Ticaret Dengesi
ALMANYA 09:00 İhracat MoM
ALMANYA 09:00 İthalat MoM
ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi MoM
ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09:45 Ticaret Dengesi
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08 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TSİ
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ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Ham Petrol Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Benzin Ongorulen Talep
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09 AĞUSTOS PERŞEMBE TSİ
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JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM
JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
ÇİN 04:30 ÜFE YoY
ÇİN 04:30 TÜFE YoY
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 15:30 ÜFE MoM
ABD 15:30 Çekirdek ÜFE MoM
ABD 15:30 ÜFE YoY
ABD 15:30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD 17:00 Toptan Satış Stokları MoM
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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10 AĞUSTOS CUMA TSİ
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JAPONYA 02:50 ÜFE YoY
JAPONYA 02:50 ÜFE MoM
JAPONYA 02:50 GDP QoQ
JAPONYA 02:50 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
JAPONYA 02:50 GDP Özel Tüketim QoQ
JAPONYA 02:50 GDP İş Harcamaları QoQ
FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi MoM
FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09:45 İmalat Üretimi MoM
FRANSA 09:45 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 11:30 Ticaret Dengesi
İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi MoM
İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi YoY
İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi MoM
İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM
İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M
İNGİLTERE 11:30 GDP QoQ
İNGİLTERE 11:30 GDP YoY
İNGİLTERE 11:30 Özel Tüketim QoQ
İNGİLTERE 11:30 Kamu Harcamaları QoQ
İNGİLTERE 11:30 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ
İNGİLTERE 11:30 İhracat QoQ
İNGİLTERE 11:30 İthalat QoQ
İNGİLTERE 11:30 Toplam İş Yatırımları QoQ
İNGİLTERE 11:30 Toplam İş Yatırımları YoY
ABD 15:30 TÜFE MoM
ABD 15:30 Çekirdek TÜFE MoM
ABD 15:30 TÜFE YoY
ABD 15:30 Çekirdek TÜFE YoY