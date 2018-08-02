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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 02/08     14:00     Kredi Kartı Harcamalarına İlişkin İstatistikler  03/08     10:00     Tüketici Fiyat endeksi 03/08...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE


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02/08     14:00     Kredi Kartı Harcamalarına İlişkin İstatistikler 


03/08     10:00     Tüketici Fiyat endeksi


03/08     10:00      Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi


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DÜNYA                        TSİ


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2 AĞUSTOS PERŞEMBE


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JAPONYA                   02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları 

JAPONYA                   02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 

JAPONYA                   02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 

JAPONYA                   02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 

İNGİLTERE                11:30 İnşaat PMI 

EURO BÖLGESİ       12:00 ÜFE MoM 

EURO BÖLGESİ       12:00 ÜFE YoY 

İNGİLTERE                14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı 

İNGİLTERE                14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi 

ABD                           15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 

ABD                           15:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları 

ABD                           17:00 Fabrika Siparişleri 

ABD                           17:00 Dayanıklı Mal Siparişleri 

ABD                           17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi 
 
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3 AĞUSTOS CUMA


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JAPONYA                     03:30 Servis PMI

JAPONYA                     03:30 Bileşik PMI 

ÇİN                               04:45 Bileşik PMI 

ÇİN                               04:45 Servis PMI 

FRANSA                       10:50 Servis PMI 

FRANSA                       10:50 Bileşik PMI 

ALMANYA                      10:55 Servis PMI 

ALMANYA                      10:55 Bileşik PMI 

EURO BÖLGESİ          11:00 Servis PMI 

EURO BÖLGESİ          11:00 Bileşik PMI 

İNGİLTERE                   11:30 Servis PMI 

İNGİLTERE                   11:30 Bileşik PMI 

EURO BÖLGESİ          12:00 Perakende Satışlar MoM 

EURO BÖLGESİ          12:00 Perakende Satışlar YoY 

ABD                              15:30 Ticaret Dengesi 

ABD                              15:30 Tarım Dışı İstihdam Değişimi 

ABD                              15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi 

ABD                              15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi 

ABD                              15:30 İşsizlik Oranı 

ABD                              15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM 

ABD                              15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY 

ABD                              15:30 İşgücüne Katılım Oranı 

ABD                              16:45 Servis PMI 

ABD                              16:45 Bileşik PMI 

ABD                                17:00 ISM İmalat Dışı Bileşik Endeks
 

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