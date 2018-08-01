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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 01/08     10:00     Motorlu Kara Taşıtları  01/08     11:00     Türk Boğazları Gemi Geçiş İstatistikleri ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE


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01/08     10:00     Motorlu Kara Taşıtları 


01/08     11:00     Türk Boğazları Gemi Geçiş İstatistikleri


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DÜNYA                        TSİ


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1 AĞUSTOS ÇARŞAMBA


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JAPONYA                  03:30 İmalat PMI 

ÇİN                            04:45 İmalat PMI 

FRANSA                    10:50 İmalat PMI 

ALMANYA                  10:55 İmalat PMI 

EURO BÖLGESİ       11:00 İmalat PMI 

İNGİLTERE                11:30 İmalat PMI 

ABD                           14:00 MBA Mortgage Başvuruları 

ABD                           15:15 ADP İstihdam Değişimi 

ABD                           16:45 İmalat PMI 

ABD                            17:00 İnşaat Harcamaları MoM 

ABD                            17:00 ISM İmalat Endeksi 

ABD                            17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları 

ABD                            17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları 

ABD                            17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları 

ABD                            17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları 

ABD                            17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı 

ABD                            17:30 DOE Crude Oil Öngörülen Talep 

ABD                            17:30 DOE Gasoline Öngörülen Talep 

ABD                            17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep 

ABD                             21:00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant) 

ABD                             21:00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)


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2 AĞUSTOS PERŞEMBE


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JAPONYA                   02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları 

JAPONYA                   02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 

JAPONYA                   02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 

JAPONYA                   02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 

İNGİLTERE                11:30 İnşaat PMI 

EURO BÖLGESİ       12:00 ÜFE MoM 

EURO BÖLGESİ       12:00 ÜFE YoY 

İNGİLTERE                14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı 

İNGİLTERE                14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi 

ABD                           15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 

ABD                           15:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları 

ABD                           17:00 Fabrika Siparişleri 

ABD                           17:00 Dayanıklı Mal Siparişleri 

ABD                           17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi 
 
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3 AĞUSTOS CUMA


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JAPONYA                   03:30 Servis PMI

JAPONYA                   03:30 Bileşik PMI 

ÇİN                             04:45 Bileşik PMI 

ÇİN                             04:45 Servis PMI 

FRANSA                     10:50 Servis PMI 

FRANSA                     10:50 Bileşik PMI 

ALMANYA                    10:55 Servis PMI 

ALMANYA                    10:55 Bileşik PMI 

EURO BÖLGESİ        11:00 Servis PMI 

EURO BÖLGESİ        11:00 Bileşik PMI 

İNGİLTERE                  11:30 Servis PMI 

İNGİLTERE                  11:30 Bileşik PMI 

EURO BÖLGESİ         12:00 Perakende Satışlar MoM 

EURO BÖLGESİ         12:00 Perakende Satışlar YoY 

ABD                              15:30 Ticaret Dengesi 

ABD                              15:30 Tarım Dışı İstihdam Değişimi 

ABD                              15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi 

ABD                              15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi 

ABD                              15:30 İşsizlik Oranı 

ABD                              15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM 

ABD                               15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY 

ABD                               15:30 İşgücüne Katılım Oranı 

ABD                               16:45 Servis PMI 

ABD                                16:45 Bileşik PMI 

ABD                                17:00 ISM İmalat Dışı Bileşik Endeks

 

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