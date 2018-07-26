TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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30/07 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/07 10:00 Dış ticaret dengesi
31/07 10:00 Turizm gelirleri
31/07 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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26 TEMMUZ PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
ALMANYA 09:00 GfK Tüketici Güveni
FRANSA 09:45 Tüketici Güveni
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Gösterge Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Marjinal Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 14:45 ECB Mevduat Faiz Oranı
ABD 15:30 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Toptan Satış Stokları MoM
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 15:30 Perakende Satış Stokları MoM
ABD 15:30 Dayanıklı Mal Siparişleri
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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27 TEMMUZ CUMA
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ÇİN 04:30 Sanayi Karlılıkları YoY
FRANSA 08:30 GDP QoQ
FRANSA 08:30 GDP YoY
FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA 09:45 Tüketici Harcamaları YoY
ABD 15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD 15:30 Kişisel Harcamalar
ABD 15:30 Çekirdek PCE QoQ
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi