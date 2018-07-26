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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/07     10:00     Ekonomik güven endeksi 31/07     10:00     Dış ticaret dengesi 31/07     10:00     Turizm...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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30/07     10:00     Ekonomik güven endeksi

31/07     10:00     Dış ticaret dengesi

31/07     10:00     Turizm gelirleri

31/07     11:00     Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA                        TSİ

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26 TEMMUZ PERŞEMBE

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JAPONYA                  02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları 

JAPONYA                  02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 

JAPONYA                  02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 

JAPONYA                  02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 

ALMANYA                  09:00 GfK Tüketici Güveni 

FRANSA                   09:45 Tüketici Güveni 

EURO BÖLGESİ      14:45 ECB Gösterge Faiz Oranı 

EURO BÖLGESİ      14:45 ECB Marjinal Faiz Oranı 

EURO BÖLGESİ      14:45 ECB Mevduat Faiz Oranı 

ABD                          15:30 Ticaret Dengesi 

ABD                          15:30 Toptan Satış Stokları MoM 

ABD                          15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 

ABD                          15:30 Devam Eden Başvurular 

ABD                          15:30 Perakende Satış Stokları MoM 

ABD                          15:30 Dayanıklı Mal Siparişleri 

ABD                          17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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27 TEMMUZ CUMA

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ÇİN                          04:30 Sanayi Karlılıkları YoY 

FRANSA                  08:30 GDP QoQ 

FRANSA                  08:30 GDP YoY 

FRANSA                  09:45 Tüketici Harcamaları MoM 

FRANSA                  09:45 Tüketici Harcamaları YoY 

ABD                        15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ      

ABD                        15:30 Kişisel Harcamalar 

ABD                        15:30 Çekirdek PCE QoQ 

ABD                        17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
 

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