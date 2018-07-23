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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/07     10:00     Tüketici güven endeksi 24/07     14:00     MB bir haftalık repo faizi 25/07     14:30     Kapasite...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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23/07     10:00     Tüketici güven endeksi

24/07     14:00     MB bir haftalık repo faizi

25/07     14:30     Kapasite kullanım oranı

25/07     14:30     Reel kesim güven endeksi

30/07     10:00     Ekonomik güven endeksi

31/07     10:00     Dış ticaret dengesi

31/07     10:00     Turizm gelirleri

31/07     11:00     Giriş çıkış yapanlar

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DÜNYA  TSİ

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23 TEMMUZ PAZARTESİ

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ABD                           15:30 Chicago Fed Aktivite Endeksi 

EURO BÖLGESİ       17:00 Tüketici Güveni

ABD                            17:00 Devam Eden Konut Satışları 

ABD                            17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM

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24 TEMMUZ SALI

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JAPONYA                   03:30 İmalat PMI

JAPONYA                   08:00 Öncü Göstergeler 

FRANSA                    10:00 İmalat PMI 

FRANSA                    10:00 Servis PMI 

FRANSA                    10:00 Bileşik PMI 

ALMANYA                   10:30 İmalat PMI 

ALMANYA                   10:30 Servis PMI 

ALMANYA                   10:30 Bileşik PMI 

EURO BÖLGESİ       11:00 İmalat PMI 

EURO BÖLGESİ       11:00 Servis PMI 

EURO BÖLGESİ       11:00 Bileşik PMI 

ABD                           16:45 İmalat PMI 

ABD                           16:45 Servis PMI 

ABD                           16:45 Bileşik PMI 

ABD                           17:00 Richmond Fed İmalat Endeksi 

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25 TEMMUZ ÇARŞAMBA

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FRANSA                    09:45 ÜFE MoM 

FRANSA                    09:45 ÜFE YoY 

ALMANYA                  11:00 IFO-İş İklimi 

ALMANYA                  11:00 IFO-Beklentiler 

ALMANYA                  11:00 IFO-Durum Değerlendirmesi 

ABD                          14:00 Mortgage Başvuruları 

ABD                          17:00 Yeni Konut Satışları

ABD                          17:00 Yeni Konut Satışları MoM 

ABD                          17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları 

ABD                          17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları 

ABD                          17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları 

ABD                          17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD                          17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı 

ABD                          17:30 DOE Crude Oil Öngörülen Talep 

ABD                          17:30 DOE Gasoline Öngörülen Talep 

ABD                          17:30 DOE Distillate Öngörülen Talep 

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26 TEMMUZ PERŞEMBE

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JAPONYA                  02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları 

JAPONYA                  02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları 

JAPONYA                  02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları 

JAPONYA                  02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları 

ALMANYA                  09:00 GfK Tüketici Güveni 

FRANSA                   09:45 Tüketici Güveni 

EURO BÖLGESİ      14:45 ECB Gösterge Faiz Oranı 

EURO BÖLGESİ      14:45 ECB Marjinal Faiz Oranı 

EURO BÖLGESİ      14:45 ECB Mevduat Faiz Oranı 

ABD                          15:30 Ticaret Dengesi 

ABD                          15:30 Toptan Satış Stokları MoM 

ABD                          15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 

ABD                          15:30 Devam Eden Başvurular 

ABD                          15:30 Perakende Satış Stokları MoM 

ABD                          15:30 Dayanıklı Mal Siparişleri 

ABD                          17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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27 TEMMUZ CUMA

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ÇİN                          04:30 Sanayi Karlılıkları YoY 

FRANSA                  08:30 GDP QoQ 

FRANSA                  08:30 GDP YoY 

FRANSA                  09:45 Tüketici Harcamaları MoM 

FRANSA                  09:45 Tüketici Harcamaları YoY 

ABD                        15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ      

ABD                        15:30 Kişisel Harcamalar 

ABD                        15:30 Çekirdek PCE QoQ 

ABD                        17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi
 

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