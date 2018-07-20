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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/07     17:30     Merkezi yönetim borç stoku 23/07     10:00     Tüketici güven endeksi 24/07     14:00     MB bir...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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20/07     17:30     Merkezi yönetim borç stoku
23/07     10:00     Tüketici güven endeksi
24/07     14:00     MB bir haftalık repo faizi
25/07     14:30     Kapasite kullanım oranı
25/07     14:30     Reel kesim güven endeksi
30/07     10:00     Ekonomik güven endeksi
31/07     10:00     Dış ticaret dengesi
31/07     10:00     Turizm gelirleri
31/07     11:00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA  TSİ
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20 TEMMUZ CUMA
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ALMANYA  09:00 ÜFE
 

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