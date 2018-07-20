TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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20/07 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
23/07 10:00 Tüketici güven endeksi
24/07 14:00 MB bir haftalık repo faizi
25/07 14:30 Kapasite kullanım oranı
25/07 14:30 Reel kesim güven endeksi
30/07 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/07 10:00 Dış ticaret dengesi
31/07 10:00 Turizm gelirleri
31/07 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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20 TEMMUZ CUMA
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ALMANYA 09:00 ÜFE
TÜRKİYE