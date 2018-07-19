Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 19/07     14:30     MB beklenti anketi 20/07     17:30     Merkezi yönetim borç stoku 23/07     10:00     Tüketici güven...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
------------------------------------------------------------------------------------------------
19/07     14:30     MB beklenti anketi
20/07     17:30     Merkezi yönetim borç stoku
23/07     10:00     Tüketici güven endeksi
24/07     14:00     MB bir haftalık repo faizi
25/07     14:30     Kapasite kullanım oranı
25/07     14:30     Reel kesim güven endeksi
30/07     10:00     Ekonomik güven endeksi
31/07     10:00     Dış ticaret dengesi
31/07     10:00     Turizm gelirleri
31/07     11:00     Giriş çıkış yapanlar
------------------------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA  TSİ
------------------------------------------------------------------------------------------------
19 TEMMUZ PERŞEMBE
------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA  02:50 Ticaret Dengesi
JAPONYA  02:50 İhracat
JAPONYA  02:50 İthalat
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Perakende Satışlar
ABD   15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD   15:30 Devam Eden Başvurular
ABD   15:30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD   17:00 Öncü Göstergeler
ABD   17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
------------------------------------------------------------------------------------------------
20 TEMMUZ CUMA
------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA  02:30 TÜFE
JAPONYA  02:30 Çekirdek TÜFE
JAPONYA  02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA  02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA  02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA  02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
ALMANYA  09:00 ÜFE
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325