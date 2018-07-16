Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anma Programı'nda konuştu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma töreni CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde CANLI
KUTLAMALARDA KULLANILAN TOP MERMİSİ PATLADI: 4 ÇOCUK YARALI
Top mermisi patladı 4 çocik...
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/07     10:00     İşsizlik 16/07     11:00     Bütçe dengesi 17/07     10:00     Sanayi üretimi 19/07     14:30    ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
------------------------------------------------------------------------------------------------
16/07     10:00     İşsizlik
16/07     11:00     Bütçe dengesi
17/07     10:00     Sanayi üretimi
19/07     14:30     MB beklenti anketi
20/07     17:30     Merkezi yönetim borç stoku
23/07     10:00     Tüketici güven endeksi
24/07     14:00     MB bir haftalık repo faizi
25/07     14:30     Kapasite kullanım oranı
25/07     14:30     Reel kesim güven endeksi
30/07     10:00     Ekonomik güven endeksi
31/07     10:00     Dış ticaret dengesi
31/07     10:00     Turizm gelirleri
31/07     11:00     Giriş çıkış yapanlar
------------------------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA  TSİ
------------------------------------------------------------------------------------------------
16 TEMMUZ PAZARTESİ
------------------------------------------------------------------------------------------------
EURO BÖLGESİ  12:00 Ticaret Dengesi
ABD   15:30 Empire İmalat Endeksi
ABD   15:30 Perakende Satışlar
ABD   17:00 İş Stokları
------------------------------------------------------------------------------------------------
17 TEMMUZ SALI
------------------------------------------------------------------------------------------------
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Ortalama Haftalık Kazançlar
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 ILO İşsizlik Oranı
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 İşgücü Değişimi
ABD   16:15 Sanayi Üretimi
ABD   16:15 İmalat Üretimi
ABD   16:15 Kapasite Kullanımı
------------------------------------------------------------------------------------------------
18 TEMMUZ ÇARŞAMBA
------------------------------------------------------------------------------------------------
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 TÜFE
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Çekirdek TÜFE
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 ÜFE
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Çekirdek ÜFE
EURO BÖLGESİ  12:00 Çekirdek TÜFE
EURO BÖLGESİ  12:00 TÜFE
ABD   14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD   15:30 Konut Başlangıçları
ABD   15:30 İnşaat İzinleri
ABD   17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD   17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD   17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD   17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD   17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD   17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD   17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD   17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
------------------------------------------------------------------------------------------------
19 TEMMUZ PERŞEMBE
------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA  02:50 Ticaret Dengesi
JAPONYA  02:50 İhracat
JAPONYA  02:50 İthalat
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Perakende Satışlar
ABD   15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD   15:30 Devam Eden Başvurular
ABD   15:30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD   17:00 Öncü Göstergeler
ABD   17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
------------------------------------------------------------------------------------------------
20 TEMMUZ CUMA
------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA  02:30 TÜFE
JAPONYA  02:30 Çekirdek TÜFE
JAPONYA  02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA  02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA  02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
JAPONYA  02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
ALMANYA  09:00 ÜFE
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325