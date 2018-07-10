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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/07     10:00     Cari denge 16/07     10:00     İşsizlik 16/07     11:00     Bütçe dengesi 17/07     10:00    ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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11/07     10:00     Cari denge
16/07     10:00     İşsizlik
16/07     11:00     Bütçe dengesi
17/07     10:00     Sanayi üretimi
19/07     14:30     MB beklenti anketi
20/07     17:30     Merkezi yönetim borç stoku
23/07     10:00     Tüketici güven endeksi
24/07     14:00     MB bir haftalık repo faizi
25/07     14:30     Kapasite kullanım oranı
25/07     14:30     Reel kesim güven endeksi
30/07     10:00     Ekonomik güven endeksi
31/07     10:00     Dış ticaret dengesi
31/07     10:00     Turizm gelirleri
31/07     11:00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA
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10 TEMMUZ SALI
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10/07  ÇİN   04:30 ÜFE YoY
10/07  ÇİN   04:30 TÜFE YoY
10/07  FRANSA   09:45 Sanayi Üretimi MoM
10/07  FRANSA   09:45 Sanayi Üretimi YoY
10/07  FRANSA   09:45 İmalat Üretimi MoM
10/07  FRANSA   09:45 İmalat Üretimi YoY
10/07  İNGİLTERE  11:30 Ticaret Dengesi
10/07  İNGİLTERE  11:30 Sanayi Üretimi MoM
10/07  İNGİLTERE  11:30 Sanayi Üretimi YoY
10/07  İNGİLTERE  11:30 İmalat Üretimi MoM
10/07  İNGİLTERE  11:30 İmalat Üretimi YoY
10/07  İNGİLTERE  11:30 Servis Sektör Endeksi MoM
10/07  İNGİLTERE  11:30 Servis Sektör Endeksi 3M/3M
10/07  ALMANYA  12:00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)
10/07  ALMANYA  12:00 ZEW Anketi (Beklenti)
10/07  EURO BÖLGESİ  12:00 ZEW Anketi (Beklenti)
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11 TEMMUZ ÇARŞAMBA
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11/07  JAPONYA  02:50 ÜFE YoY
11/07  JAPONYA  02:50 ÜFE MoM
11/07  JAPONYA  02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM
11/07  JAPONYA  02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY
11/07  ABD   14:00 MBA Mortgage Başvuruları
11/07  ABD   15:30 ÜFE MoM
11/07  ABD   15:30 Çekirdek ÜFE MoM
11/07  ABD   15:30 ÜFE YoY
11/07  ABD   15:30 Çekirdek ÜFE YoY
11/07  ABD   17:00 Toptan Satış Stokları MoM
11/07  ABD   17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
11/07  ABD   17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
11/07  ABD   17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
11/07  ABD   17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
11/07  ABD   17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
11/07  ABD   17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
11/07  ABD   17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
11/07  ABD   17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
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12 TEMMUZ PERŞEMBE
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12/07  JAPONYA  02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
12/07  JAPONYA  02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
12/07  JAPONYA  02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
12/07  JAPONYA  02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
12/07  ALMANYA  09:00 TÜFE MoM
12/07  ALMANYA  09:00 TÜFE YoY
12/07  FRANSA   09:45 TÜFE MoM
12/07  FRANSA   09:45 TÜFE YoY
12/07  EURO BÖLGESİ  12:00 Sanayi Üretimi MoM
12/07  EURO BÖLGESİ  12:00 Sanayi Üretimi YoY
12/07  ABD   15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
12/07  ABD   15:30 Devam Eden Başvurular
12/07  ABD   15:30 TÜFE MoM
12/07  ABD   15:30 Çekirdek TÜFE MoM
12/07  ABD   15:30 TÜFE YoY
12/07  ABD   15:30 Çekirdek TÜFE YoY
12/07  ABD   17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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13 TEMMUZ CUMA
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13/07  JAPONYA  07:30 Sanayi Üretimi MoM
13/07  JAPONYA  07:30 Sanayi Üretimi YoY
13/07  JAPONYA  07:30 Kapasite Kullanımı MoM
13/07  ABD   17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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