TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
----------------------------------------------------------------------------
06/07 17:30 Hazine nakit dengesi
11/07 10:00 Cari denge
16/07 10:00 İşsizlik
16/07 11:00 Bütçe dengesi
17/07 10:00 Sanayi üretimi
19/07 14:30 MB beklenti anketi
20/07 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
23/07 10:00 Tüketici güven endeksi
24/07 14:00 MB bir haftalık repo faizi
25/07 14:30 Kapasite kullanım oranı
25/07 14:30 Reel kesim güven endeksi
30/07 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/07 10:00 Dış ticaret dengesi
31/07 10:00 Turizm gelirleri
31/07 11:00 Giriş çıkış yapanlar
----------------------------------------------------------------------------
DÜNYA
----------------------------------------------------------------------------
04/07 03:30 Japonya Servis PMI
04/07 03:30 Japonya Bileşik PM
04/07 04:45 Çin Bileşik PMI
04/07 04:45 Çin Servis PMI
04/07 10:50 Fransa Servis PMI
04/07 10:50 Fransa Bileşik PMI
04/07 10:55 Almanya Servis PMI
04/07 10:55 Almanya Bileşik PMI
04/07 11:00 Euro Bölgesi Servis PMI
04/07 11:00 Euro Bölgesi Bileşik PMI
04/07 11:30 İngiltere Servis PMI
04/07 11:30 İngiltere Bileşik PMI
04/07 14:00 ABD Mortgage Başvuruları
05/07 02:50 Japonya Japon Yabancı Tahvil Alımları
05/07 02:50 Japonya Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
05/07 02:50 JaponyaYabancıların Japon Tahvil Alımları
05/07 02:50 Japonya Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
05/07 09:00 Almanya Fabrika Siparişleri MoM
05/07 09:00 Almanya Fabrika Siparişleri YoY
05/07 10:30 Almanya İnşaat PMI
05/07 11:10 Fransa Perakende PMI
05/07 11:10 Almanya Perakende PMI
05/07 11:10 Euro Bölgesi Perakende PMI
05/07 15:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi
05/07 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları
05/07 15:30 ABD Devam Eden Başvurular
05/07 16:45 ABD Servis PMI
05/07 16:45 ABD Bileşik PMI
05/07 17:00 ABD ISM İmalat Dışı Bileşik Endeksi
05/07 18:00 ABD DOE U.S. Ham Petrol Stokları
05/07 18:00 ABD DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
05/07 18:00 ABD DOE U.S. Gasoline Stokları
05/07 18:00 ABD DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
05/07 18:00 ABD DOE U.S. Rafineri Kullanımı
05/07 18:00 ABD DOE Crude Oil Ongorulen Talep
05/07 18:00 ABD DOE Gasoline Ongorulen Talep
05/07 18:00 ABD DOE Distillate Ongorulen Talep
05/07 18:00 ABD FOMC Toplantı Tutanakları
06/07 02:30 Japonya Hanehalkı Harcamaları
06/07 08:00 Japonya Öncü Göstergeler
06/07 09:00 Almanya Sanayi Üretimi
06/07 09:00 Almanya Sanayi Üretimi
06/07 09:45 Fransa Ticaret Dengesi
06/07 15:30 ABD Ticaret Dengesi
06/07 15:30 ABD Tarımdışı İstihdam Değişimi
06/07 15:30 ABD İşsizlik Oranı
06/07 15:30 ABD Ortalama Saatlik Ücretler
06/07 15:30 ABD Ortalama Saatlik Ücretler
06/07 15:30 ABD İşgücüne Katılım Oranı
06/07 17:30 ABD EIA Doğalgaz Stok Değişimi
TÜRKİYE