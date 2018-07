TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

----------------------------------------------------------------------------

DÜNYA

----------------------------------------------------------------------------

03 TEMMUZ

----------------------------------------------------------------------------

03/07 11:30 İngiltere İnşaat PMI

03/07 12:00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar

03/07 17:00 ABD Fabrika Siparişleri

03/07 17:00 ABD Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri

----------------------------------------------------------------------------

04 TEMMUZ

----------------------------------------------------------------------------

04/07 03:30 Japonya Servis PMI

04/07 03:30 Japonya Bileşik PM

04/07 04:45 Çin Bileşik PMI

04/07 04:45 Çin Servis PMI

04/07 10:50 Fransa Servis PMI

04/07 10:50 Fransa Bileşik PMI

04/07 10:55 Almanya Servis PMI

04/07 10:55 Almanya Bileşik PMI

04/07 11:00 Euro Bölgesi Servis PMI

04/07 11:00 Euro Bölgesi Bileşik PMI

04/07 11:30 İngiltere Servis PMI

04/07 11:30 İngiltere Bileşik PMI

04/07 14:00 ABD Mortgage Başvuruları

----------------------------------------------------------------------------

05 TEMMUZ

----------------------------------------------------------------------------

05/07 02:50 Japonya Japon Yabancı Tahvil Alımları

05/07 02:50 Japonya Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

05/07 02:50 JaponyaYabancıların Japon Tahvil Alımları

05/07 02:50 Japonya Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

05/07 09:00 Almanya Fabrika Siparişleri MoM

05/07 09:00 Almanya Fabrika Siparişleri YoY

05/07 10:30 Almanya İnşaat PMI

05/07 11:10 Fransa Perakende PMI

05/07 11:10 Almanya Perakende PMI

05/07 11:10 Euro Bölgesi Perakende PMI

05/07 15:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi

05/07 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları

05/07 15:30 ABD Devam Eden Başvurular

05/07 16:45 ABD Servis PMI

05/07 16:45 ABD Bileşik PMI

05/07 17:00 ABD ISM İmalat Dışı Bileşik Endeksi

05/07 18:00 ABD DOE U.S. Ham Petrol Stokları

05/07 18:00 ABD DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

05/07 18:00 ABD DOE U.S. Gasoline Stokları

05/07 18:00 ABD DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

05/07 18:00 ABD DOE U.S. Rafineri Kullanımı

05/07 18:00 ABD DOE Crude Oil Ongorulen Talep

05/07 18:00 ABD DOE Gasoline Ongorulen Talep

05/07 18:00 ABD DOE Distillate Ongorulen Talep

05/07 18:00 ABD FOMC Toplantı Tutanakları

----------------------------------------------------------------------------

06 TEMMUZ

----------------------------------------------------------------------------

06/07 02:30 Japonya Hanehalkı Harcamaları

06/07 08:00 Japonya Öncü Göstergeler

06/07 09:00 Almanya Sanayi Üretimi

06/07 09:45 Fransa Ticaret Dengesi

06/07 15:30 ABD Ticaret Dengesi

06/07 15:30 ABD Tarımdışı İstihdam Değişimi

06/07 15:30 ABD İşsizlik Oranı

06/07 15:30 ABD Ortalama Saatlik Ücretler

06/07 15:30 ABD İşgücüne Katılım Oranı

06/07 17:30 ABD EIA Doğalgaz Stok Değişimi