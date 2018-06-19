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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------- Tarih     Saat     Veri ---------------------------------------------------------------- 20/06    17:30     Merkezi yönetim borç stoku 21/06    10:00    ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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Tarih     Saat     Veri
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20/06    17:30     Merkezi yönetim borç stoku
21/06    10:00     Tüketici güven endeksi
25/06    14:30     Kapasite kullanım oranı
25/06    14:30     Reel kesim güven endeksi
28/06    10:00     Ekonomik güven endeksi
29/06    10:00     Dış ticaret dengesi
29/06    11:00     Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA
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Tarih      TSİ        Veri
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19/06     15:30     ABD Konut Başlangıçları, İnşaat İzinleri
20/06     09:00     Almanya ÜFE
20/06     14:00     ABD Mortgage Başvuruları
20/06     17:00     ABD Devam Eden Konut Satışları
20/06     17:30     ABD Hampetrol, Gasoline, Damıtılmış Petrol Stokları
20/06     17:30     ABD Hampetrol Öngörülen Talep
21/06     02:50     Japon Yabancı Tahvil Alımları
21/06     02:50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
21/06     02:50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları
21/06     02:50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
21/06     14:00     İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
21/06     14:00     İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
21/06     15:30     ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları
21/06     15:30     ABD Philadelphia Fed İş Dünyası Endeksi
21/06     15:30     ABD Devam Eden Başvurular
21/06     17:00     ABD Öncü Göstergeler
21/06     17:00     Euro Bölgesi Tüketici Güveni
21/06     17:30     ABD EIA Doğalgaz Stok Değişimi
21/06     02:30     Japonya TÜFE
22/06     03:30     Japonya İmalat PMI
22/06     09:45     Fransa GSYH
22/06     10:00     Fransa İmalat, Servis, Bileşik PMI
22/06     10:30     Almanya İmalat, Servis, Bileşik PMI
22/06     11:00     Euro Bölgesi İmalat, Servis, Bileşik PMI
22/06     16:45     ABD İmalat, Servis, Bileşik PMI

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