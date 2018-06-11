Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit, 1 asker yaralı
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit,...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------- Tarih     Saat     Veri ---------------------------------------------------------------- 11/06    10:00     Cari denge 11/06    10:00     GSYH 11/06   ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
----------------------------------------------------------------
Tarih     Saat     Veri
----------------------------------------------------------------
11/06    10:00     Cari denge
11/06    10:00     GSYH
11/06    14:30     MB beklenti anketi
13/06    10:00     Sanayi üretimi
18/06    10:00     İşsizlik
18/06    11:00     Bütçe dengesi
20/06    17:30     Merkezi yönetim borç stoku
21/06    10:00     Tüketici güven endeksi
25/06    14:30     Kapasite kullanım oranı
25/06    14:30     Reel kesim güven endeksi
28/06    10:00     Ekonomik güven endeksi
29/06    10:00     Dış ticaret dengesi
29/06    11:00     Giriş çıkış yapanlar
-------------------------------------------------------------------
DÜNYA
-------------------------------------------------------------------
Tarih    Saat        Veri
-------------------------------------------------------------------
11/06    11:30      İngiltere sanayi üretimi (Nisan)
12/06    12:00      Almanya ZEW eğilim endeksi ((Haziran))
12/06    15:30      ABD TÜFE  (Mayıs)
12/06    15:30      ABD çekirdek TÜFE (Mayıs)
13/06    11:30      İngiltere TÜFE (Mayıs)
13/06    12:00      Euro bölgesi sanayi üretimi (Nisan)
13/06    15:30      ABD ÜFE (Mayıs)
13/06    15:30      ABD çekirdek ÜFE (Mayıs)
13/06    21:00      Fed politika faizi
14/06    09:00      Almanya TÜFE (Mayıs)
14/06    11:30      İngiltere perakende satışlar (Mayıs)
14/06    14:45      ECB politika ve mevduat faizi
14/06    15:30      ABD işsizlik maaş başvuruları (4 Haziran)
14/06    15:30      ABD perakende satışlar (Mayıs)
14/06    15:30      ABD çekirdek perakende satışlar (Mayıs)
15/06    12:00      Euro bölgesi TÜFE (Mayıs)
15/06    15:30      ABD New York Fed imalat endeksi (Haziran)
15/06    16:15      ABD sanayi üretimi (Mayıs)
15/06    16:15      ABD kapasite kullanımı (Mayıs)
15/06    17:00      ABD Mich. tüketici güven endeksi, öncü (Haziran)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325