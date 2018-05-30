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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ----------------------------------------------------------------------------------- 30/05     10:00        Ekonomik güven endeksi (Mayıs) 31/05     10:00        Dış ticaret dengesi (Nisan) 31/05     11:00       Turist...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE


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30/05     10:00        Ekonomik güven endeksi (Mayıs)


31/05     10:00        Dış ticaret dengesi (Nisan)


31/05     11:00       Turist giriş-çıkışları (Nisan)


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DÜNYA                       TSİ


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30 MAYIS ÇARŞAMBA


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JAPONYA                 02:50 Perakende Satışlar MoM 


JAPONYA                 08:00 Tüketici Güven Endeksi 


ALMANYA                 09:00 Perakende Satışlar MoM


ALMANYA                 09:00 Perakende Satışlar YoY


FRANSA                  09:45 Tüketici Harcamaları MoM


FRANSA                  09:45 Tüketici Harcamaları YoY


FRANSA                  09:45 GDP QoQ 


FRANSA                  09:45 GDP YoY

 

ALMANYA                10:55 İşsizlikteki Değişim (000's)


ALMANYA                10:55 İşsizlik Oranı


EURO BÖLGESİ    12:00 Ekonomik Güven Endeksi


EURO BÖLGESİ    12:00 Tüketici Güven Endeksi


ABD                        14:00 Mortgage Başvuruları


ALMANYA                15:00 TÜFE MoM


ALMANYA                15:00 TÜFE YoY


ABD                        15:15 ADP İstihdam Değişimi


ABD                        15:30 Toptan Satış Stokları MoM


ABD                        15:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ


ABD                        15:30 Kişisel Tüketim Harcamaları 


ABD                        15:30 Çekirdek PCE QoQ


 ABD                       15:30 Ticaret Dengesi


ABD                       15:30 Perakende Satış Stokları MoM 


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31 MAYIS PERŞEMBE


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İNGİLTERE               02:01 GfK Tüketici Güveni


JAPONYA                 02:50 Sanayi Üretimi MoM


JAPONYA                 02:50 Sanayi Üretimi YoY


JAPONYA                 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları


JAPONYA                 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları


JAPONYA                 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları


JAPONYA                 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları


ÇİN                           04:00 İmalat Dışı PMI


ÇİN                           04:00 İmalat PMI


ÇİN                           04:00 Bileşik PMI


FRANSA                   09:45 ÜFE MoM


FRANSA                   09:45 ÜFE YoY


FRANSA                   09:45 TÜFE MoM


FRANSA                   09:45 TÜFE YoY


EURO BÖLGESİ     12:00 İşsizlik Oranı


EURO BÖLGESİ     12:00 Çekirdek TÜFE YoY


ABD                         15:30 Çekirdek PCE YoY 


ABD                        15:30 Kişisel Gelirler


ABD                        15:30 Haftalık İşzilik Başvuruları


ABD                        15:30 Kişisel Harcamalar 


 ABD                       15:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları 


ABD                        15:30 Reel Kişisel Harcamalar


ABD                        15:30 Çekirdek PCE MoM 


ABD                        16:45 Chicago PMI


ABD                        17:00 Bekleyen Konut Satışları MoM


ABD                        17:00 Bekleyen Konut Satışları YoY


ABD                        17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi


ABD                       18:00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları


ABD                       18:00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları


ABD                       18:00 DOE U.S. Gasoline Stokları


ABD                       18:00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları


ABD                       18:00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı


ABD                       18:00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep


ABD                       18:00 DOE Gasoline Ongorulen Talep


ABD                      18:00 DOE Distillate Ongorulen Talep


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1 HAZİRAN CUMA


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JAPONYA                 02:50 Sermaye Harcamaları YoY


JAPONYA                 03:30 İmalat PMI

 

ÇİN                           04:45 İmalat PMI


FRANSA                  10:50 İmalat PMI


ALMANYA                10:55 İmalat PMI


EURO BÖLGESİ     11:00 İmalat PMI


İNGİLTERE              11:30 İmalat PMI


ABD                        15:30 Tarımdışı İstihdam Değişimi 


ABD                        15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi


ABD                        15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi


ABD                        15:30 İşsizlik Oranı


ABD                        15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar MoM


ABD                        15:30 Ortalama Saatlik Kazançlar YoY


ABD                        15:30 İşgücüne Katılım Oranı


ABD                        16:45 İmalat PMI


ABD                        17:00 İnşaat Harcamaları MoM


ABD                        17:00 ISM İmalat Endeksi 


 

 

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