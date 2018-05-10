TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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14/05 10:00 Cari denge (Mart)
15/05 10:00 İşsizlik (Şubat)
15/05 11:00 Bütçe dengesi (Nisan)
16/05 10:00 Sanayi üretimi (Mart)
18/05 14:30 MB beklenti anketi (Mayıs)
21/05 17:00 Merkezi yönetim borç stoku (Nisan)
23/05 10:00 Tüketici güven endeksi (Mayıs)
25/05 14:30 Reel kesim güven endeksi (Mayıs)
25/05 14:30 Kapasite kullanım oranı (Mayıs)
30/05 10:00 Ekonomik güven endeksi (Mayıs)
31/05 10:00 Dış ticaret dengesi (Nisan)
31/05 11:00 Turist giriş-çıkışları (Nisan)
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DÜNYA TSİ
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10 MAYIS PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ÇİN 04:30 ÜFE YoY
ÇİN 04:30 TÜFE YoY
İNGİLTERE 11:30 Ticaret Dengesi
İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi MoM
İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi YoY
İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi MoM
İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
İNGİLTERE 14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
ABD 15:30 TÜFE MoM
ABD 15:30 Çekirdek TÜFE MoM
ABD 15:30 TÜFE YoY
ABD 15:30 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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11 MAYIS CUMA
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ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Anketi