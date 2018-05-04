TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

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TÜRKİYE
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08/05 17:30 Hazine nakit dengesi (Nisan)
14/05 10:00 Cari denge (Mart)
15/05 10:00 İşsizlik (Şubat)
15/05 11:00 Bütçe dengesi (Nisan)
16/05 10:00 Sanayi üretimi (Mart)
18/05 14:30 MB beklenti anketi (Mayıs)
21/05 17:00 Merkezi yönetim borç stoku (Nisan)
23/05 10:00 Tüketici güven endeksi (Mayıs)
25/05 14:30 Reel kesim güven endeksi (Mayıs)
25/05 14:30 Kapasite kullanım oranı (Mayıs)
30/05 10:00 Ekonomik güven endeksi (Mayıs)
31/05 10:00 Dış ticaret dengesi (Nisan)
31/05 11:00 Turist giriş-çıkışları (Nisan)
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DÜNYA TSİ
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4 MAYIS CUMA
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ÇİN 04:45 Bileşik PMI
ÇİN 04:45 Servis PMI
FRANSA 09:45 Ticaret Dengesi
FRANSA 10:50 Servis PMI
FRANSA 10:50 Bileşik PMI
ALMANYA 10:55 Servis PMI
ALMANYA 10:55 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar YoY
ABD 15:30 Tarımdışı İstihdam
ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İşsizlik Oranı
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Ücretler MoM
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Ücretler YoY
ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı
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