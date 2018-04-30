TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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30/04 10:00 Dış ticaret dengesi
30/04 10:00 Turizm gelirleri
30/04 11:00 Giriş-çıkış yapanlar
30/04 17:00 Hazine 3 aylık borçlanma stratejisi
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DÜNYA TSİ
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30 NİSAN PAZARTESİ
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ÇİN 04:00 İmalat Dışı PMI
ÇİN 04:00 İmalat PMI
ÇİN 04:00 Bileşik PMI
ALMANYA 15:00 TÜFE Mom
ALMANYA 15:00 TÜFE Yoy
ABD 15:30 Kişisel Gelirler
ABD 15:30 Kişisel Harcamalar
ABD 15:30 Reel Kişisel Harcamalar
ABD 15:30 Çekirdek PCE MoM
ABD 15:30 Çekirdek PCE YoY
ABD 16:45 Chicago PMI
ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları MoM
ABD 17:00 Bekleyen Konut Satışları YoY
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1 MAYIS SALI
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JAPONYA 03:30 İmalat PMI
İNGİLTERE 11:30 İmalat PMI
ABD 16:45 İmalat PMI
ABD 16:45 ISM İmalat Endeksi
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2 MAYIS ÇARŞAMBA
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JAPONYA 03:30 Seris PMI
JAPONYA 03:30 Bileşik PMI
ÇİN 04:45
FRANSA 10:50 İmalat PMI
ALMANYA 10:55 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI
İNGİLTERE 11:30 İnşaat PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 İşsizlik Oranı
EURO BÖLGESİ 12:00 GDP QoQ
EURO BÖLGESİ 12:00 GDP YoY
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15:15 ADP İşgücü Değişimi
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Öngörülen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Öngörülen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Öngörülen Talep
ABD 21:00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant)
ABD 21:00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)
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3 MAYIS PERŞEMBE
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İNGİLTERE 11:30 Servis PMI
İNGİLTERE 11:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 15:30 Ticaret Dengesi
ABD 16:45 Servis PMI
ABD 16:45 Bileşik PMI
ABD 17:00 IDM İmalat Dışı Bileşik Endeksi
ABD 17:00 Dayanıklı Mal Siparişleri
ABD 17:00 Fabrika Siparişleri
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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4 MAYIS CUMA
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ÇİN 04:45 Bileşik PMI
ÇİN 04:45 Servis PMI
FRANSA 09:45 Ticaret Dengesi
FRANSA 10:50 Servis PMI
FRANSA 10:50 Bileşik PMI
ALMANYA 10:55 Servis PMI
ALMANYA 10:55 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 Perakende Satışlar YoY
ABD 15:30 Tarımdışı İstihdam
ABD 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İşsizlik Oranı
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Ücretler MoM
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Ücretler YoY
ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı