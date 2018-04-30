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ABD borsaları yükseliyor

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------- 30/04        10:00         Dış ticaret dengesi 30/04        10:00         Turizm gelirleri     30/04        11:00        ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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30/04        10:00         Dış ticaret dengesi
30/04        10:00         Turizm gelirleri    
30/04        11:00         Giriş-çıkış yapanlar
30/04        17:00         Hazine 3 aylık borçlanma stratejisi

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DÜNYA                  TSİ

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30 NİSAN PAZARTESİ 

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ÇİN                          04:00    İmalat Dışı PMI

ÇİN                          04:00    İmalat PMI
  
ÇİN                           04:00    Bileşik PMI 

ALMANYA               15:00     TÜFE Mom

ALMANYA               15:00     TÜFE Yoy

ABD                         15:30     Kişisel Gelirler

ABD                         15:30      Kişisel Harcamalar

ABD                         15:30      Reel Kişisel Harcamalar

ABD                         15:30      Çekirdek PCE MoM

ABD                         15:30      Çekirdek PCE YoY

ABD                          16:45     Chicago PMI

ABD                           17:00     Bekleyen Konut Satışları MoM

ABD                           17:00 Bekleyen Konut Satışları YoY

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1 MAYIS SALI 

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JAPONYA                   03:30 İmalat PMI

İNGİLTERE                 11:30 İmalat PMI

ABD                            16:45 İmalat PMI

ABD                            16:45 ISM İmalat Endeksi 

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2 MAYIS ÇARŞAMBA

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JAPONYA                   03:30 Seris PMI 

JAPONYA                   03:30 Bileşik PMI

ÇİN                             04:45 

FRANSA                     10:50 İmalat PMI 

ALMANYA                    10:55 İmalat PMI

EURO BÖLGESİ        11:00 İmalat PMI

İNGİLTERE                 11:30 İnşaat PMI 

EURO BÖLGESİ        12:00 İşsizlik Oranı

EURO BÖLGESİ        12:00 GDP QoQ

EURO BÖLGESİ        12:00 GDP YoY

ABD                              14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD                              15:15 ADP İşgücü Değişimi

ABD                              17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları 

ABD                              17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları 

ABD                              17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                              17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokları

ABD                              17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                              17:30 DOE Crude Oil Öngörülen Talep 

ABD                              17:30 DOE Gasoline Öngörülen Talep

ABD                              17:30 DOE Distillate Öngörülen Talep 

ABD                              21:00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant) 

ABD                              21:00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant) 
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3 MAYIS  PERŞEMBE

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İNGİLTERE                   11:30 Servis PMI

İNGİLTERE                   11:30 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ          12:00 ÜFE MoM

EURO BÖLGESİ          12:00 ÜFE YoY

EURO BÖLGESİ          12:00 Çekirdek TÜFE YoY

ABD                               15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                               15:30 Devam Eden Başvurular

ABD                               15:30 Ticaret Dengesi

ABD                               16:45 Servis PMI

ABD                               16:45 Bileşik PMI 

ABD                               17:00 IDM İmalat Dışı Bileşik Endeksi

ABD                               17:00 Dayanıklı Mal Siparişleri

ABD                               17:00 Fabrika Siparişleri

ABD                               17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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4 MAYIS CUMA 

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ÇİN                                 04:45 Bileşik PMI 

ÇİN                                 04:45 Servis PMI 

FRANSA                         09:45 Ticaret Dengesi

FRANSA                         10:50 Servis PMI

FRANSA                         10:50 Bileşik PMI

ALMANYA                       10:55 Servis PMI

ALMANYA                       10:55 Bileşik PMI 

EURO BÖLGESİ            11:00 Servis PMI

EURO BÖLGESİ            11:00 Bileşik PMI

EURO BÖLGESİ            12:00 Perakende Satışlar MoM

EURO BÖLGESİ            12:00 Perakende Satışlar YoY

ABD                                 15:30 Tarımdışı İstihdam

ABD                                 15:30 Özel Sektör İstihdam Değişimi

ABD                                 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi

ABD                                 15:30 İşsizlik Oranı

ABD                                 15:30 Ortalama Saatlik Ücretler MoM

ABD                                 15:30 Ortalama Saatlik Ücretler YoY

ABD                                 15:30 İşgücüne Katılım Oranı 
 

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