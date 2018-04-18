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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------- 19/04   14:30    MB beklenti anketi (Nisan) 20/04   10:00    Tüketici güven endeksi (Nisan) 20/04   17:00    Merkezi yönetim borç stoku...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE

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19/04   14:30    MB beklenti anketi (Nisan)
20/04   10:00    Tüketici güven endeksi (Nisan)
20/04   17:00    Merkezi yönetim borç stoku (Mart)
24/04   14:30    Reel kesim güven endeksi (Nisan)
24/04   14:30    Kapasite kullanım oranı (Nisan)
25/04   14:00    MB faiz kararı
27/04   10:00    Ekonomik güven endeksi (Nisan)
30/04   10:00    Dış ticaret dengesi (Mart)
30/04   10:00    Turizm gelirleri - 1. Çeyrek
30/04   11:00    Turizm verileri (Mart)

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DÜNYA                  TSİ

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18 NİSAN ÇARŞAMBA 

JAPONYA                02:50 Ticaret Dengesi

JAPONYA                02:50 İhracat YoY

JAPONYA                02:50 İthalat YoY

İNGİLTERE             11:30 TÜFE MoM

İNGİLTERE             11:30 TÜFE YoY 

İNGİLTERE             11:30 Çekirdek TÜFE YoY

İNGİLTERE             11:30 ÜFE MoM

İNGİLTERE             11:30 ÜFE YoY

İNGİLTERE             11:30 Çekirdek TÜFE MoM

İNGİLTERE             11:30 Çekirdek TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ    12:00 Çekirdek TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ    12:00 TÜFE YoY

EURO BÖLGESİ    12:00 TÜFE MoM

ABD                        14:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD                        17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları 

ABD                        17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                        17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                        17:30 DOE Damıtılmış Petrol Stokları

ABD                        17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                        17:30 DOE Crude Oil Öngörülen Talep

ABD                        17:30 DOE Gasoline Öngörülen Talep

ABD                        17:30 Distillate Öngörülen Talep


19 NİSAN PERŞEMBE

JAPONYA                02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

İNGİLTERE              11:30 Perakende Satışlar MoM

İNGİLTERE              11:30 Perakende Satışlar YoY

ABD                         15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                         15:30 Devam Eden Başvurular

ABD                         15:30 Philadelphia Fed Endeksi

ABD                         17:00 Öncü Göstergeler

ABD                         17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi


20 NİSAN CUMA

JAPONYA                02:30 TÜFE YoY

JAPONYA                02:30 Çekirdek TÜFE YoY

ALMANYA                09:00 ÜFE YoY

ALMANYA                09:00 ÜFE MoM

EURO BÖLGESİ    17:00 Tüketici Güveni  


                

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