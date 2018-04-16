TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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16/04 10:00 İşsizlik (Ocak dönemi)
16/04 10:00 Sanayi üretimi (Şubat)
16/04 11:00 Bütçe dengesi (Mart)
19/04 14:30 MB beklenti anketi (Nisan)
20/04 10:00 Tüketici güven endeksi (Nisan)
20/04 17:00 Merkezi yönetim borç stoku (Mart)
24/04 14:30 Reel kesim güven endeksi (Nisan)
24/04 14:30 Kapasite kullanım oranı (Nisan)
25/04 14:00 MB faiz kararı
27/04 10:00 Ekonomik güven endeksi (Nisan)
30/04 10:00 Dış ticaret dengesi (Mart)
30/04 10:00 Turizm gelirleri - 1. Çeyrek
30/04 11:00 Turizm verileri (Mart)
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DÜNYA TSİ
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16 NİSAN PAZARTESİ
ABD 15:30 Empire İmalat Endeksi
ABD 15:30 Perakende Satışlar MoM
ABD 17:00 İş Stokları
17 NİSAN SALI
ÇİN 05:00 GDP YoY
ÇİN 05:00 GDP QoQ
ÇİN 05:00 Perakende Satışlar YoY
ÇİN 05:00 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 07:30 Kapasite Kullanımı MoM
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi MoM
İNGİLTERE 11:30 İşsizlik Başvuruları
İNGİLTERE 11:30 Ortalama Haftalık Kazançlar 3M/YoY
İNGİLTERE 11:30 ILO İşsizlik Oranı 3Mths
İNGİLTERE 11:30 İşgücü Değişimi 3M/3M
ALMANYA 12:00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)
ALMANYA 12:00 ZEW Anketi (Beklenti)
EURO BÖLGESİ 12:00 ZEW Anketi (Beklenti)
ABD 15:30 Konut Başlangıçları
ABD 15:30 Konut Başlangıçları MoM
ABD 15:30 İnşaat İzinleri
ABD 15:30 İnşaat İzinleri MoM
ABD 16:15 Sanayi Üretimi MoM
ABD 16:15 İmalat Üretimi
ABD 16:15 Kapasite Kullanımı
18 NİSAN ÇARŞAMBA
JAPONYA 02:50 Ticaret Dengesi
JAPONYA 02:50 İhracat YoY
JAPONYA 02:50 İthalat YoY
İNGİLTERE 11:30 TÜFE MoM
İNGİLTERE 11:30 TÜFE YoY
İNGİLTERE 11:30 Çekirdek TÜFE YoY
İNGİLTERE 11:30 ÜFE MoM
İNGİLTERE 11:30 ÜFE YoY
İNGİLTERE 11:30 Çekirdek TÜFE MoM
İNGİLTERE 11:30 Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE MoM
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE Damıtılmış Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Öngörülen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Öngörülen Talep
ABD 17:30 Distillate Öngörülen Talep
19 NİSAN PERŞEMBE
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
İNGİLTERE 11:30 Perakende Satışlar MoM
İNGİLTERE 11:30 Perakende Satışlar YoY
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 15:30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD 17:00 Öncü Göstergeler
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
20 NİSAN CUMA
JAPONYA 02:30 TÜFE YoY
JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE YoY
ALMANYA 09:00 ÜFE YoY
ALMANYA 09:00 ÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 17:00 Tüketici Güveni