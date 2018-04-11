escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE --------------------------------------------------------------------------- Tarih  Saat   Gösterge                                Dönem --------------------------------------------------------------------------- 11/04 ...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
---------------------------------------------------------------------------
Tarih  Saat   Gösterge                                Dönem
---------------------------------------------------------------------------
11/04  10:00   Ödemeler dengesi                  Şubat
16/04  10:00   İşsizlik                                     Ocak
16/04  10:00   Sanayi üretimi                         Şubat
16/04  11:00   Bütçe dengesi                         Mart
19/04  14:30   TCMB beklenti anketi              Nisan
20/04  10:00   Tüketici güven endeksi            Nisan
20/04  17:00   Merkezi yönetim borç stoku     Mart 
24/04  14:30   Reel kesim güven endeksi       Nisan
24/04  14:30   Kapasite kullanım oranı           Nisan
25/04  14:00   Merkez Bankası faiz kararı
27/04  10:00   Ekonomik güven endeksi         Nisan
30/04  10:00   Dış ticaret dengesi                    Mart
30/04  10:00   Turizm gelirleri                          1. Çeyrek
30/04  110:0   Giriş-çıkış yapan turistler           Mart
=========================================
DÜNYA
---------------------------------------------------------------------------
ÇARŞAMBA
----------------------------------------------------------------------------
02:50 Japonya Çekirdek Makine Siparişleri
04:30 Çin   ÜFE & TÜFE
11:30 İngiltere Ticaret Dengesi
11:30 İngiltere Sanayi Üretimi
11:30 İngiltere İmalat Üretimi
14:00 ABD MBA Mortgage Başvuruları
15:30 ABD TÜFE & Çekirdek TÜFE
17:30 ABD DOE U.S. Ham Petrol Stokları
21:00 ABD FOMC Toplantı Tutanakları
----------------------------------------------------------------------------
PERŞEMBE
----------------------------------------------------------------------------
02:50  Japonya Yabancı Tahvil Alımları
02:50  Japonya Yabancı Hisse Senedi Alımları
02:50  Japonya Yabancıların Japon Tahvil Alımları
02:50  Japonya Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları -- ¥228.8b
09:45  Fransa TÜFE
12:00  Euro Bölgesi Sanayi Üretimi
15:30  ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları
15:30  ABD Devam Eden Başvurular
17:30  EIA Doğalgaz Stok Değişimi
12:00  Euro Bölgesi sanayi üretimi
15:30  ABD işsizlik maaş başvuruları
----------------------------------------------------------------------------
CUMA
----------------------------------------------------------------------------
09:00  Almanya TÜFE
12:00  Euro Bölgesi Ticaret Dengesi
17:00  ABD Mich. Tüketici güven endeksi
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314