TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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Tarih Saat Gösterge Dönem
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11/04 10:00 Ödemeler dengesi Şubat
16/04 10:00 İşsizlik Ocak
16/04 10:00 Sanayi üretimi Şubat
16/04 11:00 Bütçe dengesi Mart
19/04 14:30 TCMB beklenti anketi Nisan
20/04 10:00 Tüketici güven endeksi Nisan
20/04 17:00 Merkezi yönetim borç stoku Mart
24/04 14:30 Reel kesim güven endeksi Nisan
24/04 14:30 Kapasite kullanım oranı Nisan
25/04 14:00 Merkez Bankası faiz kararı
27/04 10:00 Ekonomik güven endeksi Nisan
30/04 10:00 Dış ticaret dengesi Mart
30/04 10:00 Turizm gelirleri 1. Çeyrek
30/04 110:0 Giriş-çıkış yapan turistler Mart
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DÜNYA
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SALI
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09:45 Fransa Sanayi Üretimi
09:45 Fransa İmalat Üretimi
15:30 ABD ÜFE
17:00 ABD Toptan Satış Stokları
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ÇARŞAMBA
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02:50 Japonya Çekirdek Makine Siparişleri
04:30 Çin ÜFE & TÜFE
11:30 İngiltere Ticaret Dengesi
11:30 İngiltere Sanayi Üretimi
11:30 İngiltere İmalat Üretimi
14:00 ABD MBA Mortgage Başvuruları
15:30 ABD TÜFE & Çekirdek TÜFE
17:30 ABD DOE U.S. Ham Petrol Stokları
21:00 ABD FOMC Toplantı Tutanakları
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PERŞEMBE
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02:50 Japonya Yabancı Tahvil Alımları
02:50 Japonya Yabancı Hisse Senedi Alımları
02:50 Japonya Yabancıların Japon Tahvil Alımları
02:50 Japonya Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları -- ¥228.8b
09:45 Fransa TÜFE
12:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi
15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları
15:30 ABD Devam Eden Başvurular
17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
12:00 Euro Bölgesi sanayi üretimi
15:30 ABD işsizlik maaş başvuruları
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CUMA
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09:00 Almanya TÜFE
12:00 Euro Bölgesi Ticaret Dengesi
17:00 ABD Mich. Tüketici güven endeksi
TÜRKİYE