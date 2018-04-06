TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
TÜRKİYE
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9 NİSAN PAZARTESİ
10:00 Dış Ticaret Beklenti Anketi
10:00 Finansal Yatırım Araçları Reel Getiri Oranları
11 NİSAN ÇARŞAMBA
10:00 Dış Ticaret Endeskleri
10:00 Ödemeler Dengesi İstatistikleri
12 NİSAN PERŞEMBE
14:00 Kredi Kartı Harcamalarına İlişkin İstatistikler
14:00 Tüketici Kredilerine İlişkin İstatistikler
14:30 Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri
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DÜNYA TSİ
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6 NİSAN CUMA
JAPONYA 02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY
JAPONYA 08:00 Öncü Göstergeler
ALMANYA 09:00 Sanayi Üreitimi MoM
ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09:45 Ticaret Dengesi
ALMANYA 10:30 İnşaat PMI
FRANSA 11:10 Perakende PMI
ALMANYA 11:10 Perakende PMI
EURO BÖLGESİ 11:10 Perakende PMI
ABD 15:30 Tarım dışı İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi
ABD 15:30 İşsizlik Oranı
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Ücretler MoM
ABD 15:30 Ortalama Saatlik Ücretler YoY
ABD 15:30 İşgücüne Katılım Oranı
-Ekonomi - Türkiye-İstanbul / Merkez - EKONOMİ SERVİSİ