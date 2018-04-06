Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------- 9 NİSAN PAZARTESİ 10:00      Dış Ticaret Beklenti Anketi 10:00      Finansal Yatırım...

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE


----------------------------------------------------------------------------------


9 NİSAN PAZARTESİ


10:00      Dış Ticaret Beklenti Anketi


10:00      Finansal Yatırım Araçları Reel Getiri Oranları


11 NİSAN ÇARŞAMBA


10:00      Dış Ticaret Endeskleri


10:00      Ödemeler Dengesi İstatistikleri 


12 NİSAN PERŞEMBE 


14:00      Kredi Kartı Harcamalarına İlişkin İstatistikler


14:00      Tüketici Kredilerine İlişkin İstatistikler


14:30      Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri 


-------------------------------------------------------------------------------


DÜNYA                  TSİ


-------------------------------------------------------------------------------

 


6 NİSAN CUMA 


JAPONYA        02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY


JAPONYA            08:00 Öncü Göstergeler


ALMANYA        09:00 Sanayi Üreitimi MoM


ALMANYA        09:00 Sanayi Üretimi YoY


FRANSA          09:45 Ticaret Dengesi


ALMANYA        10:30 İnşaat PMI


FRANSA            11:10 Perakende PMI


ALMANYA        11:10 Perakende PMI


EURO BÖLGESİ        11:10 Perakende PMI


ABD            15:30 Tarım dışı İstihdam Değişimi 


ABD            15:30 İmalat Sektörü İstihdam Değişimi


ABD            15:30 İşsizlik Oranı


ABD           15:30 Ortalama Saatlik Ücretler MoM


ABD            15:30 Ortalama Saatlik Ücretler YoY


ABD            15:30 İşgücüne Katılım Oranı 


 


-Ekonomi - Türkiye-İstanbul / Merkez - EKONOMİ SERVİSİ 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314