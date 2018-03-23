TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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27 MART SALI
10:00 Ekonomik güven endeksi
29 MART PERŞEMBE
10:00 GSYH
30 MART CUMA
10:00 Dış ticaret dengesi
11:00 Giriş-çıkış yapanlar
12:00 Genel yönetim borç stoku
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DÜNYA
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23 MART CUMA
JAPONYA 02:30 TÜFE
JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ABD 15:30 Dayanıklı Mal Siparişleri
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi