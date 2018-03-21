TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
---------------------------------------------------------------
21 MART ÇARŞAMBA
10:00 Konut satış istatistikleri
22 MART PERŞEMBE
10:00 Sektörel güven endeksleri
14:30 Reel kesim güven endeksi
14:30 Kapasite kullanım oranı
27 MART SALI
10:00 Ekonomik güven endeksi
29 MART PERŞEMBE
10:00 GSYH
30 MART CUMA
10:00 Dış ticaret dengesi
11:00 Giriş-çıkış yapanlar
12:00 Genel yönetim borç stoku
=============================================
DÜNYA
-----------------------------------------------------------------------------------
21 MART ÇARŞAMBA
İNGİLTERE 12:30 İşsizlik Başvuruları
İNGİLTERE 12:30 Ortalama Haftalık Kazançlar
İNGİLTERE 12:30 ILO İşsizlik Oranı
İNGİLTERE 12:30 İşgücü Değişimi
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 17:00 Mevcut Konut Satışları
ABD 17:00 Mevcut Konut Satışları
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD 21:00 Fed Faiz kararı
22 MART PERŞEMBE
JAPONYA 03:30 İmalat PMI
FRANSA 11:00 İmalat PMI
FRANSA 11:00 Servis PMI
FRANSA 11:00 Bileşik PMI
ALMANYA 11:30 İmalat PMI
ALMANYA 11:30 Servis PMI
ALMANYA 11:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 İmalat PMI
ALMANYA 12:00 IFO İş Dünyası Endeksi
EURO BÖLGESİ 12:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 12:00 Bileşik PMI
İNGİLTERE 12:30 Perakende Satışlar
İNGİLTERE 12:30 Perakende Satışlar
İNGİLTERE 15:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
İNGİLTERE 15:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 16:45 İmalat PMI
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD 17:45 Servis PMI
ABD 17:45 Bileşik PMI
23 MART CUMA
JAPONYA 02:30 TÜFE
JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ABD 15:30 Dayanıklı Mal Siparişleri
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları
ABD 17:00 Yeni Konut Satışları
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi